"Білосніжка", "Порцелянова війна", "Голланд": 16 фільмів березня

Весна приносить не лише тепло, а й цілу низку цікавих прем’єр. Від романтичних комедій і шпигунських трилерів до наукової фантастики та фільмів жахів — на великому екрані знайдеться щось для кожного. Детальніше – в добірці БЖ.

Песики

Дата виходу: 6 березня

Режисер: Олексій Єсаков

В ролях: Леся Нікітюк, Тарас Цимбалюк, Кирило Ганін, Артур Логай, Іван Бліндар, Міша Крупін, Ольга Сумська

Де дивитись: в кінотеатрах

Кар’єра для Яни – понад усе. Вона амбітна, самовпевнена і звикла грати за власними правилами. Але одного дня її життя змінюється кардинально: через загадкове закляття кожен чоловік, з яким вона проводить ніч, перетворюється на… собаку.

Тепер їй доведеться не лише навчитися відповідальності, а й переглянути власні цінності. Головну роль у фільмі виконує Леся Нікітюк..

Порцелянова війна

Дата виходу: 6 березня

Режисери: Слава Леонтьєв, Брендан Белломо

Де дивитись: в кінотеатрах

Документальний фільм, що був номінований на премію «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм», розповідає історію трьох харківських художників, які попри війну продовжують творити. Серед руїн і хаосу вони знаходять натхнення, нагадуючи всім, що мистецтво – це не просто форма самовираження, а спосіб боротьби та виживання.

Це стрічка про силу людського духу, яка знаходить красу навіть у найтемніші часи.

Мікі 17

Дата виходу: 6 березня

Режисер: Пон Чжун Хо

В ролях: Марк Руффало, Роберт Паттінсон, Тоні Коллетт

Де дивитись: в кінотеатрах

Оскароносний режисер Паразитів Пон Джунхо цього разу береться за наукову фантастику, екранізуючи роман Едварта Ештона Mickey 7. У недалекому майбутньому Мікі Барнз, прагнучи вирватися з безвиході на Землі, погоджується стати "витратним матеріалом" – людиною, чий розум після смерті завантажується в нове тіло, щоб знову виконувати небезпечні місії на планеті Ніфльхейм.

Але коли один із клонів – Мікі 17 – повертається після чергової смерті й зустрічає свою 18-ту копію, ситуація стає неконтрольованою.

Операція “Чорний кейс” / Black Bag

Дата виходу: 13 березня

Режисер: Стівен Содерберг

В ролях: Майкл Фассбендер, Кейт Бланшетт, Том Берк

Де дивитись: в кінотеатрах

На перший погляд, Джордж Вудгауз та його дружина Кетрін – ідеальна пара. Але за їхньою бездоганною родинною ідилією ховається дещо більше – вони обидва шпигуни. Все йде гладко, поки Джордж не дізнається, що його дружину підозрюють у державній зраді. Чи зможе він зберегти баланс між вірністю коханій та обов’язком перед країною?

Содерберг повертається до жанру шпигунського трилера, а тандем Майкла Фассбендера і Кейт Бланшетт обіцяє видати потужну драматичну гру.

Виходячи за межі

Дата виходу: 13 березня

Режисер: Андреас Шмід

В ролях: Юліан Вальднер, Валері Губер

Де дивитись: в кінотеатрах

Захоплююча історія австрійського лижника та його важких перегонів на зимових Олімпійських іграх 1976 року. Фільм про австрійського лижника Франса Кламмера, який у 1976 році готується до найважливішого заїзду свого життя – на Олімпійських іграх. Від нього очікують тільки перемоги, але на його шляху стають непередбачувані обставини: складні погодні умови, проблеми зі спорядженням і тиск публіки.

Коли здається, що все проти нього, лише кохання дає йому сили не здатися.

Ідеальний хижак

Дата виходу: 13 березня

Режисери: Танели Мюстонен, Бред Вотсон

В ролях: Афіна Стрейтс, Мадалена Араган, Еліша Епплбаум

Де дивитись: в кінотеатрах

Випускниця з Г'юстона, Кайл, разом із друзями вирушає на відпустку, що перетворюється на справжній кошмар. Авіакатастрофа заганяє травмованих виживанців десь глибоко в джунглях, де на них чатує потворний хижак. Смертельна гра на виживання розпочинається.

У загублених землях

Дата виходу: 13 березня

Режисер: Пол В. С. Андерсон

В ролях: Міла Йовович, Дейв Батиста

Де дивитись: в кінотеатрах

Могутня відьма Сіра Еліс вирушає в загадкові Загублені землі, аби здійснити небезпечну місію за наказом королеви. З супутником-мисливцем Бойсом вона протистоїть темним силам, але вже знає: за будь-яке бажання сплачується страшна ціна.

Електричний штат

Дата виходу: 14 березня

Режисери: Ентоні Руссо Джо Руссо

В ролях: Міллі Боббі Браун, Кріс Пратт, Джонатан Ке Кван, Стенлі Туччі, Джейсон Александер, Джанкарло Еспозіто

Де дивитись: Netflix

Альтернативні 90-ті, світ після повстання машин. Головна героїня, дівчина на ім’я Мішель, вирушає на пошуки зниклого молодшого брата. У цій небезпечній мандрівці їй допомагають загадковий робот, контрабандист і його вірний напарник. На них чекають несподівані зустрічі, випробування та таємниці, які можуть змінити все.

Фільм знято за мотивами однойменного графічного роману Саймона Столенхага.

Саван

Дата виходу: 20 березня

Режисер: Девіда Кроненберг

В ролях: Венсан Кассель, Даян Крюгер, Гай Пірс

Де дивитись: в кінотеатрах

Новий фільм Девіда Кроненберга — це поєднання горору й фантастики, що пронизане особистою трагедією режисера. Карш, успішний 50-річний підприємець, не може змиритися зі смертю коханої дружини.

У пошуках способу бути ближче до неї він створює унікальну технологію GraveTech, яка дозволяє спостерігати за могилами померлих у режимі реального часу. Але одного дня його винахід стає жертвою вандалів, і Карш вирішує особисто з’ясувати, хто за цим стоїть.

Новокаїн

Дата виходу: 20 березня

Режисери: Дэн Берк, Роберт Олсен

В ролях: Джек Квейд, Ембер Мідфандер, Рэй Николсон

Де дивитись: в кінотеатрах

Натан Кейн — звичайний хлопець з незвичайною особливістю: він не відчуває болю через рідкісний синдром вродженої анальгезії. Але коли його кохану беруть у заручники під час зухвалого пограбування банку, його фізична унікальність стає головною перевагою.

Небезпечний рейс

Дата виходу: 20 березня

Режисер: Мел Гібсон

В ролях: Мішель Докері, Марк Волберг, Тофер Грейс

Де дивитись: в кінотеатрах

Супровід свідка уряду здається рутинним завданням для маршала США Медлін Гарріс. Але коли під час перельоту вона дізнається, що пілот — насправді найманий убивця, місія перетворюється на боротьбу за виживання. До того ж виявляється, що на борту є ще більше ворогів, ніж здавалося на перший погляд.

Білосніжка

Дата виходу: 20 березня

Режисер: Марк Вебб

В ролях: Рейчел Зеґлер, Галь Гадот, Эндрю Бернап

Де дивитись: в кінотеатрах

Ще одна жива адаптація класичного діснеївського мультфільму "Білосніжка та сім гномів" (1937), що, у свою чергу, базується на казці братів Грімм. І хоча історію знають усі, цей проєкт від Disney привертає увагу зовсім не сюжетом.

Фільм уже став об’єктом численних суперечок: трейлер зібрав понад мільйон дизлайків на YouTube, а кастинг головної ролі викликав бурхливу реакцію в соцмережах. Подібний шквал критики Disney вже пережив із "Русалонькою", і, схоже, компанія знову опинилася в центрі інформаційної бурі.

Голланд / Holland

Дата виходу: 27 березня

Режисерка: Мімі Кейв

В ролях: Ніколь Кідман, Гаель Гарсіа Берналь, Меттью Макфедьєн

Де дивитись: Prime Video

Звичайне на перший погляд містечко на Середньому Заході США приховує чимало таємниць. Ненсі Вандерґрут підозрює, що її чоловік щось приховує, але правда виявляється значно гіршою, ніж вона могла собі уявити.

Ніколь Кідман повертається до ролі сильної жінки, яка розкриває похмурі секрети в атмосферному трилері від Prime Video.

Профі

Дата виходу: 27 березня

Режисер: Девід Ейр

В ролях: Джейсон Стейтем, Майкл Пенья, Девід Гарбор

Де дивитись: в кінотеатрах

Левон Квейд — колишній командос Королівської морської піхоти, який намагається жити спокійним життям будівельника. Але коли доньку його боса викрадають торговці людьми, йому доводиться знову взятися за старе.

Розслідування приводить героя до куди масштабнішої змови, що охоплює навіть корумпованих урядовців.

З приходом осені

Дата виходу: 27 березня

Режисер: Франсуа Озон

В ролях: Елен Венсан, Жозіан Баласко, Людівін Саньє, П'єр Лоттен, Ґарлан Ерло

Де дивитись: в кінотеатрах

Осінні канікули в бабусі Мішель далекі від затишної сімейної ідилії. Між нею та донькою давно накопичилися невисловлені образи, які знову виходять на поверхню. Але справжня драма розгортається, коли одного дня літня жінка пригощає доньку отруйними грибами. Поліція починає розслідування: це нещасний випадок чи спроба вбивства?

Тим часом у родині випливають дедалі моторошніші таємниці, що можуть змінити все.

Список мрій

Дата виходу: 28 березня

Режисер: Адам Брукс

В ролях: Софія Карсон, Кайл Аллен, Себастіан де Соуза, Конні Бріттон, Хосе Суньїґа, Хорді Молья

Де дивитись: в кінотеатрах

Втратити матір — тяжкий удар, який змушує Алекс Роуз переглянути своє життя. Вона вирішує здійснити всі мрії зі свого списку бажань, навіть ті, що з часом здавалися нездійсненними чи наївними. Але цей шлях виявляється не таким простим: він сповнений несподіваних поворотів і приводить її до відкриттів, про які вона й не підозрювала.

Фільм заснований на однойменному бестселері Лорі Нельсон Спілман (2013).