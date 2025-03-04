Українські роботи від DroneUA працюватимуть у NASA: деталі

Резидент Дія.City компанія DroneUA розпочала постачання роботизованих технологій для NASA.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Перша тестова партія вже відправлена до Вірджинії, де її випробують та визначать найефективніші напрямки використання.

Ініціатором проєкту виступило NASA, що підтверджує високий рівень українських технологій. У DroneUA сподіваються, що це стане початком довгострокового партнерства з американським космічним агентством.

“Війна дала потужний буст ринку defence tech, наші технології розвиваються дуже швидко. Одна з цілей — постачання техніки за кордон, адже це може забезпечити мільярдні надходження в бюджет. DroneUA — класний кейс того, як це може працювати”, — резюмував Федоров.