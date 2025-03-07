Monobank запустив "Таємні бокси": можна замовити їжу, яку ресторани не встигли продати за день
Платформа Expirenza від розробників Monobank презентувала ініціативу “Таємні бокси”.
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
Проєкт допоможе закладам громадського харчування зменшити харчові відходи, а клієнтам — придбати їжу за вигідною ціною.
Наприкінці дня ресторани формуватимуть спеціальні бокси з непроданими стравами, десертами та випічкою. Покупці зможуть придбати їх значно дешевше – за 99 грн, 149 грн або 199 грн, хоча реальна вартість страв у коробці буде вищою. Вміст боксу залишається загадкою до моменту отримання.
Замовити “Таємний бокс” можна через застосунок Expirenza у визначений час — про це користувачі дізнаються зі сповіщень. Кількість наборів обмежена.
"Ми прагнемо, щоб якомога більше людей насолоджувалися смачною їжею, розвиваючи культуру свідомого споживання та zero waste", — наголошують в Expirenza.
Проєкт уже працює в Києві, а серед партнерів — Milk Bar, Soul Cafe, Idealist Coffee, Musafir, МАМА МАНАНА, The Cake, Ponchyk Boy, Тітка Клара, Klara Bakery та інші.
Фото: Олег Гороховський