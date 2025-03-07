Monobank запустив "Таємні бокси": можна замовити їжу, яку ресторани не встигли продати за день

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Ірина Маймур
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Платформа Expirenza від розробників Monobank презентувала ініціативу “Таємні бокси”.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Проєкт допоможе закладам громадського харчування зменшити харчові відходи, а клієнтам — придбати їжу за вигідною ціною.

Наприкінці дня ресторани формуватимуть спеціальні бокси з непроданими стравами, десертами та випічкою. Покупці зможуть придбати їх значно дешевше – за 99 грн, 149 грн або 199 грн, хоча реальна вартість страв у коробці буде вищою. Вміст боксу залишається загадкою до моменту отримання.

Замовити “Таємний бокс” можна через застосунок Expirenza у визначений час — про це користувачі дізнаються зі сповіщень. Кількість наборів обмежена.

"Ми прагнемо, щоб якомога більше людей насолоджувалися смачною їжею, розвиваючи культуру свідомого споживання та zero waste", — наголошують в Expirenza.

Проєкт уже працює в Києві, а серед партнерів — Milk Bar, Soul Cafe, Idealist Coffee, Musafir, МАМА МАНАНА, The Cake, Ponchyk Boy, Тітка Клара, Klara Bakery та інші.

Фото: Олег Гороховський

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Опубліковано: 07 березня 2025
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