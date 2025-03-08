“Ґолда”, “Перспективна дівчина”, “Дика”: 8 фільмів про сильних жінок

У Міжнародний день боротьби за права жінок саме час передивитись фільми про сильних героїнь, які змогли досягти своєї мети попри постійні перешкоди і недооцінку їхніх здібностей. Детальніше – в підбірці БЖ.

Ґолда

Рік виходу: 2023

Режисер: Гай Наттів

В ролях: Гелен Міррен, Камілль Коттен, Лієв Шрайбер

Фільм розповідає про Голду Меїр, одну з перших жінок, що стала прем'єр-міністром держави. Стрічка ображує важливі моменти її кар'єри, включаючи період Йом-Кіпурської війни 1973 року, коли Меїр стала центром рішень, що визначили майбутнє Ізраїлю. Зображені її стійкість, стратегічне мислення та готовність до жертв, аби захистити свою країну.

Джой

Рік виходу: 2015

Режисер: Девід О. Рассел

В ролях: Дженніфер Лоуренс, Роберт Де Ніро, Бредлі Купер

Реальна історія Джой Мангано, жінки, яка змогла побудувати свою імперію, створивши інноваційну моп-систему. Сюжет фільму показує її боротьбу з труднощами бізнесу, родинними проблемами та неоціненним тиском з боку оточуючих. Джой довела, що жіноча рішучість і сміливість можуть прокласти шлях до великого успіху.

Бути Астрід Ліндгрен

Рік виходу: 2018

Режисер: Пернілла Аугуст

В ролях: Алва Брісен, Сара Хайрман, Тома Нордстром

Біографічна драма розповідає про ранні роки шведської письменниці Астрід Ліндгрен, авторки всесвітньо відомих книжок про Пеппі Довгупанчоху. Фільм показує, як молода жінка, попри соціальні стереотипи та труднощі особистого життя, змогла знайти свій шлях і стати однією з найбільших письменниць ХХ століття. Астрід бореться за право бути почутою та за можливість створювати.

Перспективна дівчина

Рік виходу: 2020

Режисер: Емеральд Феннел

В ролях: Кері Малліґан, Бо Бернем, Лаверн Кокс, Кленсі Браун, Дженніфер Кулідж, Елісон Брі

Фільм розповідає про молоду жінку, яка вдається до хитрої помсти, щоб розкрити правду про жорстоке сексуальне насильство. Вона видає себе за вразливу, але коли чоловіки намагаються скористатися її довірою, її плани здобувають несподіваний поворот. «Перспективна дівчина» є потужним маніфестом про боротьбу за справедливість та право жінок на безпеку в суспільстві.

Дика

Рік виходу: 2014

Режисер: Жан-Марк Валле

В ролях: Різ Візерспун, Лора Дерн, Томас Садоскі, Мішель Гусман, Вільям Ерл Браун

Фільм засновано на реальній історії Шеріл Стрейд, яка вирушає в подорож по Тихоокеанському хребту, намагаючись знайти своє місце у світі після особистих трагедій та втрат. Вона проходить фізичне та емоційне випробування, яке допомагає їй відновити сили та зрозуміти, що справжня сила знаходиться всередині себе.

Суфражистки

Рік виходу: 2015

Режисер: Сара Гевон

В ролях: Кері Малліган, Гелена Бонем Картер, Брендан Глісон, Енн-Мері Дафф, Бен Вішоу Меріл Стріп

Історія феміністської боротьби за права жінок у Великобританії на початку ХХ століття. Головна героїня — молода жінка, яка вступає до руху суфражисток, аби боротися за право жінок голосувати. Фільм показує страждання та жертви, на які готові йти ці сміливі жінки в умовах жорстокого переслідування та соціальної ізоляції.

Фріда

Рік виходу: 2002

Режисер: Джулі Теймор

В ролях: Сальма Хаєк, Альфред Моліна, Едвард Нортон, Антоніо Бандерас

Історія мексиканської художниці Фріди Кало, яка, незважаючи на важкі фізичні травми та особисті труднощі, стала однією з найвідоміших жінок-художниць XX століття. Фільм показує її боротьбу за самовираження та вплив на культуру і політику через свою творчість. Відображено її мужність, оригінальність та незламний дух у протистоянні з труднощами, які супроводжували її все життя.

Приховані фігури

Рік виходу: 2016

Режисер: Тед Мелфі

В ролях: Тараджі Генсон, Октавія Спенсер, Жанель Моне, Кевін Костнере

Це реальна історія трьох афроамериканських жінок-математиків, які працювали в NASA і відіграли ключову роль у успіху першого польоту людини в космос. Фільм зосереджений на їх боротьбі з расизмом і сексизмом у роботі, а також на відданості своїй справі. Вони довели, що навіть в умовах великого тиску жінки можуть змінити хід історії.