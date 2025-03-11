На станції метро "Площа Українських Героїв" демонтують рекламу та переосмислять простір

Станцію метро "Площа Українських Героїв" планують звільнити від реклами та спільно з експертами переосмислити використання даного простору.

Про це повідомили у Київраді.

За словами депутатки Київради Олеся Пинзеник, у вестибюлі розміщується рекламна інформація різного характеру, і це, на думку мешканців, суперечить тим сенсам, які закладали, перейменовуючи станцію на честь Героїв.

"Місто готове ініціювати перегляд правил розміщення реклами та їх носіїв у метрополітені. Ми маємо повністю переосмислити даний простір, включно зі станцією метро, підземним переходом і площею наверху", – запевнила вона.

Наразі вже сформувалася фахова ініціативна група з відомих істориків, архітекторів, художників, які готові надати свої пропозиції. Направляти та консультувати ініціативну групу буде відомий київський архітектор, багаторічний очільник Київської спілки архітекторів Вадим Жежерін, саме він спроєктував дану станцію метро, перехід і площу. А найвидатніший його проєкт – це станція метро "Золоті Ворота", яка входить до найкрасивіших станцій метро у світі.

Фото: Вікіпедія