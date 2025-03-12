На Закарпатті з'явиться новий індустріальний парк, де вироблятимуть меблі, папір і будматеріали
У селищі Чинадійово в Закарпатській області з’явиться новий індустріальний парк “Карпати”.
Його створять на території урочища “Садок”, повідомляє Міністерство економіки.
Парк займатиме понад 25 гектарів та стане дванадцятим індустріальним парком у регіоні. Реалізація проєкту має забезпечити близько 130 робочих місць. Ініціатором створення виступила Чинадіївська селищна рада.
Індустріальний парк “Карпати” спеціалізуватиметься на кількох галузях промисловості, зокрема:
- обробці деревини та виробництві дерев’яних виробів;
- виготовленні паперу, картону, пакувальних матеріалів і їхньої переробки;
- виробництві меблів;
- переробці сільськогосподарської продукції;
- виготовленні харчових продуктів;
- виробництві будівельних і теплоізоляційних матеріалів.
Також на території парку працюватимуть науково-дослідні лабораторії, які контролюватимуть якість сировини та готової продукції. Окрім цього, планується розвиток інших суміжних галузей.
Фото ілюстративне: Getty Images
Опубліковано: 12 березня 2025