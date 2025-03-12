На Закарпатті з'явиться новий індустріальний парк, де вироблятимуть меблі, папір і будматеріали

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Ірина Маймур
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У селищі Чинадійово в Закарпатській області з’явиться новий індустріальний парк “Карпати”.

Його створять на території урочища “Садок”, повідомляє Міністерство економіки.

Парк займатиме понад 25 гектарів та стане дванадцятим індустріальним парком у регіоні. Реалізація проєкту має забезпечити близько 130 робочих місць. Ініціатором створення виступила Чинадіївська селищна рада.

Індустріальний парк “Карпати” спеціалізуватиметься на кількох галузях промисловості, зокрема:

  • обробці деревини та виробництві дерев’яних виробів;
  • виготовленні паперу, картону, пакувальних матеріалів і їхньої переробки;
  • виробництві меблів;
  • переробці сільськогосподарської продукції;
  • виготовленні харчових продуктів;
  • виробництві будівельних і теплоізоляційних матеріалів.

Також на території парку працюватимуть науково-дослідні лабораторії, які контролюватимуть якість сировини та готової продукції. Окрім цього, планується розвиток інших суміжних галузей.

Фото ілюстративне: Getty Images

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Опубліковано: 12 березня 2025
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