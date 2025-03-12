Куди піти у Києві 14-16 березня: Подерв'янський та Жадан та винний фестиваль

Протягом 14-16 березня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких винний фестиваль, літературні вечори Леся Подерв'янського та Сергія Жадана, кіновечір, прем'єра вистави "Зомбі" у Дикому театрі, вечірка у голлівудському стилі, фотодень від Насті Телікової, а також маркет від Всі.Свої.

Зібрали 9 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Зомбі-апокаліпсис накрив світ, цілі цивілізації зникають, проте в українському селі Малі Піструнці досі живуть своїм життям, повним драматичних і буденних подій. Коли зомбі дійшли села, мешканці їх зустріли не тільки зі здивуванням, а й з притаманними їм традиціями. Чи постраждають селяни? Є такий варіант. Чи постраждають зомбі? Безсумнівно.

Ціна: від 350 грн. Квитки

Де: Сцена 6, вул. Васильківська, 1 (Довженко-центр, 6й поверх метро "Голосіївська")

Коли: 14 березня 18:30

Субота

Тут всі охочі зможуть отримати за донат портрет, який зазвичай стає аватаркою в усіх соцмережах до наступного фотодня Насті. Всі зібрані кошти будуть надіслані "Зграї" для комплектації аптечок Сил Оборони України.

Ціна: вільний донат

Де: Squat 17b, Терещенківська 17б

Коли: 15 березня з 12:00 до 18:00

Лайнап: диджей та продюсер Angioma, Gauser, Honeyexporter, BoniFacy, Sen3 та dj Kisslove. Частину коштів зі входу буде направлено на допомогу військовим.

Ціна: 400 грн. Квитки

Де: Keller, вул. Кирилівська, 71

Коли: 15 березня з 16:00

На вас чекає дегустація натурального вина з лекціями про вино та знайомствами. Всього буде 200 видів натурального вина та персональний келих зі стрічкою. А ще буде їжа, буде пиво від SPIN beer bar, таролог та атракціони. 10% від продажу квитків передадуть силам ППО.

Ціна: від 2400 грн. Квитки

Де: Garage, вул. Межигірська, 82

Коли: 15 березня з 12:00 до 20:00

На вас чекає жива музика у виконанні запрошених музикантів, танці до упаду, хіти з улюблених фільмів і не тільки. Цього вечора на сцені: Гурт, Combiner, Badactress, Краш тест, dj Sandro та Mferliy. Дрескод: вечірні сукні, смокінги та інші гламурні костюми.

Ціна: 450 грн. Квитки

Де: Mezzanine, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 15 березня з 16:30 до 21:30

На вас чекають більше нові колекції від 150 українських брендів. Тут можна буде купити верхній одяг, жилети, светри й кардигани, сукні та спідниці, трикотаж і спортивний одяг, штани та костюми, одяг для дому і сну, взуття, сумки та аксесуари, а ще прикраси на будь-який смак.

Ціна: вхід вільний

Де: D12, вул. Десятинна, 12

Коли: 15-16 березня з 10:00 до 20:00

Неділя

Стрічка розповідає про реалії 90-х у Британії на початку епохи вечірок поза законом – поліцейські рейди, наркотики, молодіжні протести за свободу та багато ритмічних бітів.

На місці можна придбати снеки та дрінки до перегляду. Для реєстрації кидайте донат від 200 гривень на банку та надсилайте скрін у директ.

Ціна: донат від 200 грн

Де: Еntropy, вул. Ярославів Вал, 16

Коли: 16 березня 19:00

Лесь Подерв'янський має гостре, актуальне і завжди влучне авторське слово, унікальний стиль та безмежний творчий потенціал, а його філософсько-сатиричні твори давно розібрали на цитати.

Ціна: від 360 грн. Квитки

Де: Центр культури і мистецтв КПІ, просп. Берестейський, 37

Коли: 16 березня 18:00

Презентація нової книжки "Арабески" Сергія Жадана відбудеться у рамках освітньо-комунікаційного "Хартія Туру" на підтримку 13-ї бригади НГУ "Хартія", під час якої письменник розповідатиме про історію, цінності та філософію бригади, а також відповідатиме на запитання гостей.

"Арабески" — це книга про людей, які змінюються разом із часом. Дванадцять історій сплітаються в єдиний візерунок, де минуле перегукується із теперішнім, а голоси героїв звучать у просторі змін і випробувань. Це книга про відповідальність, пам’ять, силу та ніжність, які визначають сьогоднішню реальність.

На виступі також буде представлена виставка, присвячена "Хартії", а всі охочі матимуть змогу підтримати бригаду донатами. 100% прибутку будуть передані на потреби бригади.

Ціна: від 490 грн. Квитки

Де: Український дім, вул. Хрещатик, 2

Коли: 16 березня 18:00

Фото: telikova.nastya, angiomamusic, djssandro, Всі.Свої, Дикий театр