Фестиваль Strichka 2025: стали відомі дати та місце проведення

17-18 травня на Стрічкоткацькій фабриці відбудеться фестиваль сучасної електронної музики Strichka 2025.

Цьогорічною темою фестивалю є переусвідомлення автенчиності. Планується, що буде кілька майданчиків із різними концепціями, а у лайнапі – як українські, так і закордонні музиканти, а от повний лайнап оголосять згодом.

Також до роботи над візуальною частиною фестивалю цьогоріч долучилися студенти Kyiv Academy of Media Arts.

Де: вул. Нижньоюрківська, 31, клуб Closer

Коли: 17-18 травня.

Ціни: від 1936 гривень. Купити їх можна за посиланням.

Фестиваль Strichka вважається однією з головних танцювальних подій електронної сцени Києва.

Фото: residentadvisor.net