Фестиваль Strichka 2025: стали відомі дати та місце проведення
17-18 травня на Стрічкоткацькій фабриці відбудеться фестиваль сучасної електронної музики Strichka 2025.
Цьогорічною темою фестивалю є переусвідомлення автенчиності. Планується, що буде кілька майданчиків із різними концепціями, а у лайнапі – як українські, так і закордонні музиканти, а от повний лайнап оголосять згодом.
Також до роботи над візуальною частиною фестивалю цьогоріч долучилися студенти Kyiv Academy of Media Arts.
Де: вул. Нижньоюрківська, 31, клуб Closer
Коли: 17-18 травня.
Ціни: від 1936 гривень. Купити їх можна за посиланням.
Фестиваль Strichka вважається однією з головних танцювальних подій електронної сцени Києва.
Фото: residentadvisor.net
Опубліковано: 13 березня 2025
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