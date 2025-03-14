Starbucks випустить чашки з ілюстраціями художника українського походження Міші Тютюника

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Ірина Маймур
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Цієї весни в обраних магазинах Starbucks у США з’явиться нова колекція чашок, створена у співпраці з художником українського походження Мішею Тютюником.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Проєкт реалізують в межах ініціативи Starbucks Artist Collaboration.

Кожен дизайн має власний сенс і відображає актуальні проблеми сучасного світу:

  • “Міське життя” – зображує місто, що поступово занурюється під воду, нагадуючи про вплив змін клімату.
  • “Природний ліс” – візуалізує гармонію корінних народів із природою та закликає до відповідального ставлення до довкілля.
  • “Небо” – символізує єдність людей і природи, де птахи уособлюють мир, а квіти – відродження.

У Starbucks зазначають, що стиль Тютюника вирізняється яскравими кольорами, абстрактними формами та багатошаровими композиціями.

Міша Тютюник – художник, ілюстратор і мураліст українського походження, який нині живе і працює в Нью-Йорку. Його роботи можна побачити на стінах Бронкса, Нью-Джерсі й Філадельфії у США, у Києві, Броварах і Запоріжжі, а тепер – і на стаканах однієї з найвідоміших кавових мереж світу.

Фото: Starbucks

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Опубліковано: 14 березня 2025
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