Starbucks випустить чашки з ілюстраціями художника українського походження Міші Тютюника

Цієї весни в обраних магазинах Starbucks у США з’явиться нова колекція чашок, створена у співпраці з художником українського походження Мішею Тютюником.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Проєкт реалізують в межах ініціативи Starbucks Artist Collaboration.

Кожен дизайн має власний сенс і відображає актуальні проблеми сучасного світу:

“Міське життя” – зображує місто, що поступово занурюється під воду, нагадуючи про вплив змін клімату.

“Природний ліс” – візуалізує гармонію корінних народів із природою та закликає до відповідального ставлення до довкілля.

“Небо” – символізує єдність людей і природи, де птахи уособлюють мир, а квіти – відродження.

У Starbucks зазначають, що стиль Тютюника вирізняється яскравими кольорами, абстрактними формами та багатошаровими композиціями.

Міша Тютюник – художник, ілюстратор і мураліст українського походження, який нині живе і працює в Нью-Йорку. Його роботи можна побачити на стінах Бронкса, Нью-Джерсі й Філадельфії у США, у Києві, Броварах і Запоріжжі, а тепер – і на стаканах однієї з найвідоміших кавових мереж світу.

Фото: Starbucks