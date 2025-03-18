З виставками та премією для фотографів: у Києві відкриють Український Дім фотографії

У Києві у 2026 році планують відкрити Український Дім фотографії. Над його створенням працюють режисер і співзасновник галереї The Naked Room Марк Вілкінс, фотограф Саша Маслов та арткураторка Катерина Радченко.

Про це пише Forbes.

Очікується, що Дім фотографії об'єднає галерею, фотоархіви, фотолабораторію, принтстудію та освітні простори. Також на локації планують проводити дослідження, виставки та освітні проєкти. А ще Дім фотографії запустить премію для фотографів та надаватиме їм гранти і просуватиме їхні роботи на міжнародні виставки.

Також у Домі фотографії буде місце й для бізнесів. Поки обговорюється розміщення книгарні "Сенс" із акцентом на видання про фотографію та заклад Міші Кацуріна, концепція якого наразі невідома.

Український Дім фотографії облаштують у центрі Києва. Точну локацію поки не називають, аби її не викупив хтось інший. Відомо, що для запуску проєкту необхідно приблизно 7-8 мільйонів доларів, тож наразі тривають переговори з потенційними партнерами.

Фото: Unsplash\Josh Hild