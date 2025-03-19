В Україні запустили платформу для працевлаштування ветеранів і ветеранок

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Ірина Маймур
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На Work.ua запрацювала платформа “Назустріч”, що допомагає ветеранам і ветеранам знайти роботу, а роботодавцям — залучити фахівців із унікальним досвідом.

Про це повідомили в Мінветеранів.

Проєкт покликаний спростити реінтеграцію військових у цивільне життя й адаптувати їхній досвід до ринку праці.

На платформі вже доступні:

  • вакансії з пріоритетом для ветеранів;
  • інформація про ініціативи та організації, які підтримують ветеранів у пошуку роботи та адаптації до цивільного життя;
  • статті, новини, корисні матеріали для кандидатів і роботодавців;
  • перелік компаній, що активно наймають ветеранів;
  • базу резюме кандидатів із військовим досвідом;
  • чекліст для оцінки готовності компанії до наймання ветеранів;
  • успішні кейси працевлаштування від роботодавців.

Наразі вже понад 2000 компаній розмістили вакансії на Work.ua, де військовий досвід є перевагою. А кандидати – 5500 резюме, де зазначили, що вони є ветеранами російсько-української війни.

Дізнатися більше про платформу та знайти вакансії можна за посиланням.

Фото: Главком

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Опубліковано: 19 березня 2025
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