В Україні запустили платформу для працевлаштування ветеранів і ветеранок

На Work.ua запрацювала платформа “Назустріч”, що допомагає ветеранам і ветеранам знайти роботу, а роботодавцям — залучити фахівців із унікальним досвідом.

Про це повідомили в Мінветеранів.

Проєкт покликаний спростити реінтеграцію військових у цивільне життя й адаптувати їхній досвід до ринку праці.

На платформі вже доступні:

вакансії з пріоритетом для ветеранів;

інформація про ініціативи та організації, які підтримують ветеранів у пошуку роботи та адаптації до цивільного життя;

статті, новини, корисні матеріали для кандидатів і роботодавців;

перелік компаній, що активно наймають ветеранів;

базу резюме кандидатів із військовим досвідом;

чекліст для оцінки готовності компанії до наймання ветеранів;

успішні кейси працевлаштування від роботодавців.

Наразі вже понад 2000 компаній розмістили вакансії на Work.ua, де військовий досвід є перевагою. А кандидати – 5500 резюме, де зазначили, що вони є ветеранами російсько-української війни.

Дізнатися більше про платформу та знайти вакансії можна за посиланням.

Фото: Главком