В Україні запустили платформу для працевлаштування ветеранів і ветеранок
На Work.ua запрацювала платформа “Назустріч”, що допомагає ветеранам і ветеранам знайти роботу, а роботодавцям — залучити фахівців із унікальним досвідом.
Про це повідомили в Мінветеранів.
Проєкт покликаний спростити реінтеграцію військових у цивільне життя й адаптувати їхній досвід до ринку праці.
На платформі вже доступні:
- вакансії з пріоритетом для ветеранів;
- інформація про ініціативи та організації, які підтримують ветеранів у пошуку роботи та адаптації до цивільного життя;
- статті, новини, корисні матеріали для кандидатів і роботодавців;
- перелік компаній, що активно наймають ветеранів;
- базу резюме кандидатів із військовим досвідом;
- чекліст для оцінки готовності компанії до наймання ветеранів;
- успішні кейси працевлаштування від роботодавців.
Наразі вже понад 2000 компаній розмістили вакансії на Work.ua, де військовий досвід є перевагою. А кандидати – 5500 резюме, де зазначили, що вони є ветеранами російсько-української війни.
Дізнатися більше про платформу та знайти вакансії можна за посиланням.
Фото: Главком
Опубліковано: 19 березня 2025
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