Опалювальний сезон у Києві завершиться 24 березня

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Валерія Гуржий
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У понеділок, 24 березня, у Києві завершиться опалювальний сезон.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, таке рішення міська влада ухвалила зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління.

Спершу почнуть відключати від теплопостачання житлові будинки, а будівлі закладів соціальної сфери – медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їх керівників.

У порівнянні з минулим роком опалення цьогоріч вимикають на декілька днів раніше, оскільки це дозволяє температура повітря.

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Опубліковано: 23 березня 2025
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