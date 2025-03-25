На станції метро "Палац Україна" на місці радянської мозаїки хочуть створити сучасне панно

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Валерія Гуржий
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У Київському метрополітену обговорюють можливість створити нове панно на місці радянської мозаїки "Червоноармієць", що на станції "Палац Україна".

Про це пише "Віледж".

Також опрацьовують питання залучення професійних реставраторів для демонтажу мозаїки "Червоноармієць", а також думають над тематикою і авторством нового панно.

Зазначається, що радянська символіка на станції "Палац «Україна" не є об’єктом культурної спадщини. Її демонтують за допомогою спеціального обладнання вночі, коли рух потягів зупинений, а напруга з контактної рейки знята.

Раніше ми писали, що у Києві на станції метро "Палац Україна" перфораторами збили мозаїку, яку обіцяли демонтувати.

Такожу у КП "Київський метрополітен" раніше повідомляли, що на трьох станціях метро все ще розміщена радянська символіка. Йдеться про серп та молот на колійній стіні на "Майдані Незалежності", панно на пілонах середнього залу станції на "Вокзальній" та мозаїчне панно червоноармійця на "Папаці Україна".

Фото: tov-tob.livejournal.com

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Опубліковано: 25 березня 2025
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