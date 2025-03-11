На трьох станціях метро все ще розміщена радянська символіка: її планують демонтувати

У київському метро планують демонтувати радянську символіку, яка все ще є на трьох станціях – серп та молот на колійній стіні на "Майдані Незалежності", панно на пілонах середнього залу станції на "Вокзальній" та мозаїчне панно червоноармійця на "Папаці Україна".

Про це повідомили у КП "Київський метрополітен".

Ці елементи радянської символіки наразі замасковані та не перебувають у публічному доступі. На підприємстві також додали, що всі роботи проводять відповідно до чинного законодавства, з дотриманням технічних норм та з урахуванням архітектурних вимог і погоджень.

Загалом на початок 2015 року на 9 станціях київського метрополітену в публічному просторі залишалась символіка комуністичного і тоталітарного режимів. Йдеться про такі станції: "Героїв Дніпра", "Вокзальна", "Майдан Незалежності", "Палац «Україна", "Театральна", "Політехнічний інститут", "Шулявська", "Берестейська" та "Лісова".

На цих станціях були розміщені бюсти радянських діячів, символіка сухопутних військ Радянського Союзу, георгіївська стрічка, карбування "зірки червоної армії", слова "комунізм", особливо багато було зображень саме "серпа і молота" на різних станціях підземки. Більшу частину цієї символіки демонтували, а частину – через охоронний статус станцій як пам’яток – тимчасово замаскували до отримання необхідних дозволів на проведення демонтажних робіт.

Крім того, в межах декомунізації перейменували три станції київського метрополітену, а саме: "Почайна" (колишня "Петрівка"), "Звіринецька" (колишня "Дружби народів") та "Площа Українських Героїв" (колишня "Площа Льва Толстого").

Раніше ми писали, що у Києві на станції метро "Палац Україна" перфораторами збили мозаїку, яку обіцяли демонтувати.

Фото: tov-tob.livejournal.com