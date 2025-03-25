Перший McDonald's з'явиться в Ірпені: який вигляд він матиме

В Ірпені на вулиці Центральна, 4-Б, неподалік залізничного вокзалу з’явиться перший ресторан мережі McDonald's.

Про це повідомила секретарка Ірпінської міської ради Анжела Макеєва.

Він матиме площу 550 м², простору терасу та сучасні лінії McDrive з додатковими паркомісцями для комфортного очікування замовлення. Для безперебійної роботи ресторан обладнають генератором, що дозволить підтримувати роботу навіть під час можливих відключень електроенергії.

Очікується, що відкриття ресторану створить близько 100 нових робочих місць.

Через будівництво ресторану перенесуть кінцеву зупинку кількох автобусних маршрутів – вона буде з іншого боку магазину Novus біля "Єврокільця". Також облаштують зупинку громадського транспорту біля Алеї Слави неподалік магазину "Фора".

У разі повітряної тривоги заклад тимчасово припинятиме роботу, а відновлюватиме її протягом години після відбою.

Фото: Анжела Макеєва