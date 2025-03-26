В Україні запрацювала перша платформа для бронювання будиночків на природі

В Україні запустили Hutshub — першу українську платформу для бронювання приватних будиночків серед природи.

Команда проєкту називає себе локальним конкурентом Airbnb і Booking, орієнтованим виключно на український ринок, пише delo.uа.

Проєкт створили українські айтівці з досвідом у MilTech, IT та сфері гостинності. До команди входить близько 15 людей. Розроблення й тестування тривали останні пів року, а 20 березня Hutshub офіційно перейшов із формату каталогу у функціональну платформу з можливістю бронювання.

Наразі на сервісі є 104 будиночки — серед них Dereva, Sirka Space, “На брусниці”, Vdoma, “Характер Парк” та інші. Кожен об'єкт проходить верифікацію та підключений до еквайрингового сервісу. Команда планує масштабувати платформу до 1500 будинків.

Hutshub фокусується саме на форматі відпочинку на природі — замість готелів у містах тут лише будиночки в лісах, горах чи біля води. Ідея зʼявилась у 2022 році — під час пандемії та повномасштабного вторгнення, коли зріс попит на внутрішній туризм і виникли складнощі з пошуком житла за містом.

Для мандрівників Hutshub пропонує зручний і прозорий сервіс: підключені онлайн-оплати, фільтри пошуку, чат із власником будинку, обов’язкову верифікацію житла та систему двосторонніх рейтингів із можливістю залишати відгуки.

Власникам платформа дає можливість синхронізувати різні календарі, налаштовувати тривалість оренди, ціноутворення, знижки, а також скористатися рекламними інструментами для просування. Комісія за успішне бронювання — лише 10%, а перші п’ять бронювань — безкоштовні.

У компанії зазначають, що мета Hutshub — не лише спростити пошук будинків для відпочинку, а й підтримати розвиток локальних громад, де розташовані ці об’єкти.

Фото: Hutshub/комплекс TYSHA Tatariv