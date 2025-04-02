Останні з нас, Чорне дзеркало, Розповідь служниці: 14 серіалів квітня

Цього квітня нас чекає повернення культових серіалів, гучні екранізації, нові фантастичні світи та гостросюжетні історії. Від продовження “Чорного дзеркала” та “Останніх з нас” до нових фентезійних та сюрреалістичних пригод – кожен знайде щось для себе.

Детальніше – в матеріалі БЖ.

Диявол може плакати

Дата виходу: 3 квітня

1 сезон

Цей анімаційний фентезі-серіал для дорослої аудиторії, створений за мотивами популярної японської відеоігри, слідкує за харизматичним мисливцем на демонів Данте. Він майстерно володіє зброєю і безжально знищує всіх представників темних сил.

Темні духи мріють відкрити портал у світ людей і єдиний, хто може завадити їм – це Данте. Але вплутуючись у нове протистояння, мисливець на погань навіть не підозрює, що цього разу обидва мири перебувають на межі зникнення. Серіал створений Аді Шанкаром, автором відомого проекту "Кастлванія".

Мисливець за головами

Дата виходу: 3 квітня

В ролях: Кевін Бейкон, Дженніфер Неттлз, Бет Грант, Деймон Херріман, Максвелл Дженкінс, Джолін Парді

1 сезон

Головний герой цієї горор-драми з елементами екшену – досвідчений мисливець за головами Хаб Халлоран, який повернувся з мертвих. Він уклав якусь угоду, яка дозволила йому почати жити наново, виправити деякі свої помилки і навіть повернутися до давно забутої музичної кар'єри.

Але насамперед необхідно виконати свою частину угоди, яка й привела його до другого шансу: робота матиме демонічний відтінок і, здається, пов'язана з такими самими хлопцями, яким давали другий шанс.

Пульс

Дата виходу: 3 квітня

В ролях: Жустіна Мачадо, Джек Беннон, Джессі Ашер, Данієла Нівз, Челсі Мюрхед

1 сезон

Драматичний серіал розповідає про роботу травматологічної лікарні Майамі, її лікарів та їх взаємини. Зокрема, глядачі знайомляться з британським хірургом Томом, розважливим ординатором Семом, інтернкою хірургії Софі, головним лікарем Наталі Круз та іншими.

Відносини головних героїв складатимуться неоднозначно. Ніхто не може знати, коли і між ким пробіжить кохання, хто конкуруватиме за місце роботи, але все це не повинно їм заважати рятувати життя простих людей.

Карма

Дата виходу: 4 квітня

В ролях: Хе-су Пак, Мін-а Щін, Хі-джун Лі, Сон-Гюн Кім, Гван-су Лі, Сін-Йон Кон

1 сезон

У центрі подій південнокорейського трилеру опиняються одразу шестеро людей, долі яких виявилися переплетеними найнесподіванішим чином. Джу-йон — талановита хірургиня, яка вже довгі роки її життя затьмарює жахливі спогади про травму, пережиту в дитинстві. Несподівано молодій жінці знову доводиться зіткнутися з особистістю, про яку вона намагалася відчайдушно забути.

Цілком випадково Джу-он розуміє, що її доля тепер переплетена з життям ще кількох людей, які опинилися в складній ситуації. На перший погляд, вони не мають нічого спільного. Тільки ось доля вирішила зіграти з ними злий жарт, зв'язавши їх однією подією.

Розповідь служниці

Дата виходу: 8 квітня

В ролях: Елізабет Мосс, Івонн Страховськи, Енн Дауд, Джозеф Файнс, Мадлен Брюер

6 сезон

Шостий сезон стане для цього серіалу останнім, завершивши історію Джун Осборн – жінки, що бореться із системою вигаданого тоталітарного суспільства Республіки Галаад на території сучасних США.

До чого призведуть стосунки служниці та дружини командора Фреда — поки що загадка. Як і те, що сталося з іншими служницями, їхніми командорами та чоловіками. Багато сюжетних ліній залишаються відкритими.

Чорне дзеркало

Дата виходу: 10 квітня

В ролях: Крістін Міліоті, Джиммі Сімпсон, Біллі Магнуссен, Пітер Капальді, Пол Джаматті, Аквафіна, Рашида Джонс

7 сезон

Традиційно кожна серія цього науково-фантастичного серіалу-антології розповідатиме окрему історію з новими персонажами. Але кожна з новел розкриває тему вплив розвитку технологій на суспільство. Загалом вийде шість епізодів, зокрема продовження серії USS Каллістер з четвертого сезону, який був оммажем “Зоряному шляху”.

Хитрощі

Дата виходу: 10 квітня

В роях: Смарт Джин, Ейнбіндер Ханна, Клемонс-Хопкінс Карл

4 сезон

У продовженні комедійно-драматичного серіалу про згасаючу стендап-комікесу Дебора Венса та її помічницю Аву на нас чекають нові суперечки між героїнями. Їм непросто порозумітися, хоча вони й намагаються зробити свої відносини взаємовигідними: молода комедійна письменниця витягує кар'єру комедіантки Дебори, а та, у свою чергу, знайомить Аву із впливовими для їхнього бізнесу людьми.

Але тепер Ава шантажує Дебору, щоб отримати роботу головного сценариста, а Дебора стає головною ведучою вечірнього шоу.

Твої друзі і сусіди

Дата виходу: 11 квітня

В ролях: Джон Хем, Олівія Ман, Аманда Піт, Марк Таллман, Еймі Карреро

1 сезон

Це історія про перетин злочину та покарання, про те, в які моменти можна зрозуміти злочинця, а в яких випадках можна влаштувати над ним самосуд. Купп — нещодавно розлучений та звільнений з посади менеджера інвестиційного фонду людина. Зневірившись легально підтримувати колишній рівень достатку своєї сім'ї, він вирішується заробляти грабунком, обкрадаючи багаті будинки.

Але одного разу він забрався зовсім не в той будинок у невідповідний час і зрозумів, що іноді багаті та міцні фасади приховують надто страшні таємниці.

Доктор Хто

Дата виходу: 12 квітня

В ролях: Жарті Гатва, Міллі Гібсон, Джемма Редгрейв

15 сезон

Британський науково-фантастичний серіал, що транслюється з 1963 року, розповідає про пригоди загадкового мандрівника у часі та просторі, відомого як Лікар. Він подорожує своїм кораблем, званим TARDIS, і допомагає різним цивілізаціям і расам.

П’ятнадцятий Доктор повертається на екрані і на нього чекають різноманітні пригоди, а також нова напарниця – Белінда Чандра.

Останні з нас

Дата виходу: 13 квітня

В ролях: Педро Паскаль, Габріель Луна, Белла Рамзі, Нік Офферман, Мерл Дендрідж, Анна Торв, Бартлетт Мюррей Бартлетт

2 сезон

Другий сезон екранізації однойменної відеогри – це, певно, одне з найбільш очікуваних повернень року. Другий сезон починається через п'ять років після подій першого, в якому розповідалося про подорож Джоела та Еллі по постапокаліптичній, понівеченій Америці.

Після п'яти років миру, що настали після першого сезону, минуле Джоела та Еллі наздоганяє їх, втягуючи в конфлікт один з одним і зі світом, ще більш небезпечним та непередбачуваним, ніж той, який вони залишили позаду.

Урядовий сир

Дата виходу: 16 квітня

В ролях: Девід Ойєлоуо, Сімон Місік, Жан-Мішель Рішо, Лондон Гарсіа, Крістофер Герман

1 сезон

Дія сюрреалістичної комедії про сімейні цінності, всесвітню змову з часткою божественного втручання, розгортається у Сан-Фернандо-Веллі в 1969 році. Колись голова сімейства Хемптон Чемберс повертається із в'язниці до своєї родини. Але його дружина Асторія та сини Ейнштейн та Харрісон створили гармонійну, але не зовсім стандартну сім'ю, в якій навчилися жити за власними правилами.

Повернення батька може порушити тендітний уклад уже звичного життя членів сім'ї.

Крадіжка діамантів

Дата виходу: 16 квітня

1 сезон

Новий серіал від знаменитого Гая Річі, а точніше документальний серіал. В ньому йдеться про викрадення діамантів у 2000-х роках. В серіалі злочинкі самі розкажуть про свою спробу вкрасти дорогоцінномті на понад 350 млн фунтів стерлінгів із лондонського “Тисячолітнього купола”.

Вузька дорога на далеку північ

Дата виходу: 18 квітня

В ролях: Кіран Хайндс, Хезер Мітчелл, Олівія Дійон, Джейкоб Елорді, Одеса Янг

1 сезон

Міні-серіал про кохання, терпіння, війну та жах, створений за мотивами однойменного роману Річарда Фланагана. Під час Другої світової війни лейтенант Дорріго Еванс, військовий лікар, закохується в Емі Малвані, яка, як виявилося пізніше, була дружиною його дядька і стала любов'ю всього життя Дорріго.

Ти

Дата виходу: 24 квітня

В ролях: Пенн Беджлі, Шарлотта Річі, Мадлен Брюер, Анна Кемп, Наташа Бехнам

5 сезон

У п'ятому, фінальному, сезоні психологічного трилера про схильного до одержимості хлопця Джо Голдберг повертається до Нью-Йорка, щоб насолоджуватися своїм щасливим життям, поки його ідеальне життя не опиняється під загрозою через привиди минулого та його власні темні бажання.