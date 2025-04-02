Укрпошта випустить нову серію марок із маяками України

Укрпошта представила новий поштовий блок “Маяки України”, який офіційно вийде 4 квітня.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Це вже четвертий випуск серії, присвяченої українським маякам — символам орієнтиру, безпеки і повернення додому.

Цьогоріч на марках зобразили легендарні маяки Чорного, Азовського морів та тимчасово окупованого Криму: Ай-Тодорський, Чаудинський, Шаганський (Одещина), Білосарайський і Бердянський Верхній, а також Руський Задній маяк у Миколаївській області.

Випуск приурочений до 25-річчя Держгідрографії — установи, яка дбає про безпечне судноплавство та технічний стан маяків.

Фотографії для марок зробив Олександр Заклецький (ДУ “Держгідрографія”), дизайн блоку, конверта і штемпеля “Перший день” — від Оксани Шуклінової.

Що увійде до випуску

Поштовий блок: тираж — 50 тис. примірників, номінал — U (для пересилання простого листа до 50 г).

Конверт “Перший день” — 20 тис. примірників.

Художні картки — 10 тис.

Папки з марками — 500 штук.

Із 31 березня комплект доступний для передзамовлення на Поштовому маркеті. Офіційне гашення спеціальним штемпелем відбудеться 4 квітня у київському Головпоштамті.

Нагадаємо, попередній випуск 2010 року отримав міжнародне визнання: I місце в конкурсі “Найкращий друк” у Китаї (2011) та VI місце на “Гран-прі Виставки WIPA” в Австрії (2012).

Фото: Укрпошта