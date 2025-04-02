Куди піти у Києві 4-6 квітня: Brykulets, Ліза Бібікова, зустріч з режисером фільму "Будинок Слово"

Протягом 4-6 квітня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких концерт виконавців Brykulets та Лізи Бібікової, вечірки у Closer та Куренях, спеціальний показ фільму "Будинок Слово" та кінофестиваль.

Зібрали 7 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

На концерті виконавець Brykulets роздасть драйв зі вже знайомими піснями у виконанні рок-фанк-бенду, гурт "Уляна Дель Рей" поверне вас назад у нульові з неорагульським поп-панком зі Львова та гурт "Пропаща Сила" додасть харизми та пацанського інді-року на суржику.

Ціна: від 590 грн. Квитки

Де: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41

Коли: 4 квітня о 17:00

У Міжнародному фестивалі Film O`clock візьмуть участь кінотеатри 11 країн: Румунії, Греції, Литви, України, Молдови, Болгарії, Єгипту, Південної Африки, Польщі, Сербії та Угорщини. Його мета – поширювати любов до кіно та людства, незважаючи на кордони.

Програма:

3 квітня о 18:45 – показ румунських класичних короткометражок, 1967-1970 років.

4 квітня о 20:20 – показ фільму українського режисера Олександра Довженка "Земля". Цю картину представить кінознавиця Довженко-Центру.

5 квітня – міжнародний конкурс короткометражок, які показуватимуть з 13:15 до 17:45. Після показу картин відбудеться їх обговорення.

6 квітня о 19:50 – перегляд фільму "Аматор" 1979 року польського режисера Кесльовського, а після показу стрічки ви зможете подивитися трансляцію дискусії з дослідником творчості режисера.

Ціна: 180 грн. Квитки

Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 3-6 квітня

Диджей Rusiiick працює з електронікою без жанрових меж. У центрі його творчості селекція, побудована на відчутті простору, ритмічній структурі та текстурному підході. У своїх сетах артист поєднує різні настрої та стилі — від делікатного мінімалу до глибокого брейку.



Під час виступу у Хвильовому прозвучать мінімал, мікро-гаус, мінімал брейк та електро.

Ціна: вільний донат

Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18

Коли: 4 квітня 19:00

Субота

Вечірка відбуватиметься на двох танцмайданчиках — Лісний Причал та Гарден Клоузер Коннекшнс. Суботу на Лісному Причалі ділитиме Лена Віллікенс та Kinzua, а про недільні танці подбає Карл Тріпсі разом з Manfredas. Обидва дні в Гардені запалюватиме Діма Соколовський, Амір гратиме в суботу, а Кирилл Нільсон з Андердогом та Борис — у неділю.

Лайнап Лісного причалу:

Lena Willikens (DE)

Kinzua (DE)

Manfredas (LT)

Trippsy

Лайнап Клоузер Коннекшнс:

Amir

Borys

Oleh

Dima Sokolovskyi

Kirill Nilsson b2b Underdog

Ціна: 650 грн. Квитки

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 5-6 квітня 15:00

Після перегляду фільму, ви зможете поставити режисеру Тарасу Томенку питання та обговорити стрічку разом.

1927 року у Харкові за наказом Сталіна збудовано особливий будинок. Тут оселилися кращі українські митці — поети, письменники, художники та режисери. Сама лише можливість жити тут вже була для тогочасних творців визнанням. Якось у будинку з'являється новенький. Він працює коректором преси та понад усе мріє влитися в когорту провідних письменників. Аби оселитися тут йому дійсно знадобився талант — талант підслуховувати та переповідати все почуте агенту НКВС.

Ціна: 400 грн. Квитки

Де: Кіно42, вул. Костянтиніська, 11/13

Коли: 5 квітня о 15:30

Вечірка відбудеться за участі київської продюсерки N Jam та сербського артиста IV High. У вашому розпоряджені цього вечора буде фудкорт та бар. А також буде можливість прогулятися у тиші дерев. Сама вечірка проходитиме у теплому приміщенні.

Ціна: 400 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 5 квітня з 18:00

На камерному вечорі пісень та каверів Ліза Бібікова заспіває душевні авторські пісні та улюблені кавери. Окремої чарівності події додадуть звуки фортепіано і гра на гітарі від Арсена Горбача.

Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: КультМотив, вул. Спаська, 36/31

Коли: 5 квітня 19:00

Фото: Брикулець, Курені, rusiiiiiiiiiiick_, Kinzua