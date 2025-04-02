Куди піти у Києві 4-6 квітня: Brykulets, Ліза Бібікова, зустріч з режисером фільму "Будинок Слово"
Протягом 4-6 квітня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких концерт виконавців Brykulets та Лізи Бібікової, вечірки у Closer та Куренях, спеціальний показ фільму "Будинок Слово" та кінофестиваль.
Зібрали 7 подій цих вихідних, які варто відвідати.
П'ятниця
Brykulets та Пропаща сила в Atlas
На концерті виконавець Brykulets роздасть драйв зі вже знайомими піснями у виконанні рок-фанк-бенду, гурт "Уляна Дель Рей" поверне вас назад у нульові з неорагульським поп-панком зі Львова та гурт "Пропаща Сила" додасть харизми та пацанського інді-року на суржику.
Ціна: від 590 грн. Квитки
Де: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41
Коли: 4 квітня о 17:00
П'ятий Міжнародний кінофестиваль у "Жовтні"
У Міжнародному фестивалі Film O`clock візьмуть участь кінотеатри 11 країн: Румунії, Греції, Литви, України, Молдови, Болгарії, Єгипту, Південної Африки, Польщі, Сербії та Угорщини. Його мета – поширювати любов до кіно та людства, незважаючи на кордони.
Програма:
- 3 квітня о 18:45 – показ румунських класичних короткометражок, 1967-1970 років.
- 4 квітня о 20:20 – показ фільму українського режисера Олександра Довженка "Земля". Цю картину представить кінознавиця Довженко-Центру.
- 5 квітня – міжнародний конкурс короткометражок, які показуватимуть з 13:15 до 17:45. Після показу картин відбудеться їх обговорення.
- 6 квітня о 19:50 – перегляд фільму "Аматор" 1979 року польського режисера Кесльовського, а після показу стрічки ви зможете подивитися трансляцію дискусії з дослідником творчості режисера.
Ціна: 180 грн. Квитки
Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26
Коли: 3-6 квітня
Rusiiick у Хвильовому
Диджей Rusiiick працює з електронікою без жанрових меж. У центрі його творчості селекція, побудована на відчутті простору, ритмічній структурі та текстурному підході. У своїх сетах артист поєднує різні настрої та стилі — від делікатного мінімалу до глибокого брейку.
Під час виступу у Хвильовому прозвучать мінімал, мікро-гаус, мінімал брейк та електро.
Ціна: вільний донат
Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18
Коли: 4 квітня 19:00
Субота
"Сі ю" у Closer
Вечірка відбуватиметься на двох танцмайданчиках — Лісний Причал та Гарден Клоузер Коннекшнс. Суботу на Лісному Причалі ділитиме Лена Віллікенс та Kinzua, а про недільні танці подбає Карл Тріпсі разом з Manfredas. Обидва дні в Гардені запалюватиме Діма Соколовський, Амір гратиме в суботу, а Кирилл Нільсон з Андердогом та Борис — у неділю.
Лайнап Лісного причалу:
- Lena Willikens (DE)
- Kinzua (DE)
- Manfredas (LT)
- Trippsy
Лайнап Клоузер Коннекшнс:
- Amir
- Borys
- Oleh
- Dima Sokolovskyi
- Kirill Nilsson b2b Underdog
Ціна: 650 грн. Квитки
Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31
Коли: 5-6 квітня 15:00
Перегляд фільму "Будинок "Слово" за участю режисера
Після перегляду фільму, ви зможете поставити режисеру Тарасу Томенку питання та обговорити стрічку разом.
1927 року у Харкові за наказом Сталіна збудовано особливий будинок. Тут оселилися кращі українські митці — поети, письменники, художники та режисери. Сама лише можливість жити тут вже була для тогочасних творців визнанням. Якось у будинку з'являється новенький. Він працює коректором преси та понад усе мріє влитися в когорту провідних письменників. Аби оселитися тут йому дійсно знадобився талант — талант підслуховувати та переповідати все почуте агенту НКВС.
Ціна: 400 грн. Квитки
Де: Кіно42, вул. Костянтиніська, 11/13
Коли: 5 квітня о 15:30
N Jam та IV High у Куренях
Вечірка відбудеться за участі київської продюсерки N Jam та сербського артиста IV High. У вашому розпоряджені цього вечора буде фудкорт та бар. А також буде можливість прогулятися у тиші дерев. Сама вечірка проходитиме у теплому приміщенні.
Ціна: 400 грн. Квитки
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 5 квітня з 18:00
Камерний вечір пісень та каверів Лізи Бібікової
На камерному вечорі пісень та каверів Ліза Бібікова заспіває душевні авторські пісні та улюблені кавери. Окремої чарівності події додадуть звуки фортепіано і гра на гітарі від Арсена Горбача.
Ціна: від 400 грн. Квитки
Де: КультМотив, вул. Спаська, 36/31
Коли: 5 квітня 19:00
Фото: Брикулець, Курені, rusiiiiiiiiiiick_, Kinzua