Більше 8 тисяч антипаркувальних стовпчиків встановлять у Києві: у якому районі найбільше

У 2025 році "Київавтодор" планує встановити 8100 антипаркувальних стовпчиків.

Про це повідомили у спільноті "Пасажири Києва".

Скільки стовпчиків і у яких районах їх встановлять:

Голосіївського району - 600 од.;

Дарницького району - 600 од.;

Деснянського району - 600 од.;

Дніпровського району - 600 од.;

Оболонського району - 600 од.;

Печерського району - 2000 од.;

Подільського району - 900 од.;

Святошинського району - 600 ол.;

Солом'янського району - 1000 од.;

Шевченківського району - 600 од.

Зазначається, що загалом 8100 стовпчиків можуть обмежити паркування приблизно на 16 км тротуарів. Це менше, ніж довжина тротуарів на Берестейському проспекті.

"Вартість 1 антипаркувального стовпчика – 1600 грн, тобто вартість усіх стовпчиків для Києва на цей рік близько 13 млн грн, що в 60 разів менше, ніж вартість капітального ремонту проспекту Івасюк", – зауважили "Пасажири Києва".

Цікаво також те, що найменший район – Печерський отримає найбільше стовпчиків. Зокрема, у 3 рази, ніж сусідні і теж центральні Шевченківський і Голосіївський райони. У спільноті наголосили на тому, що вважають цю кількість недостатньою та закликали збільшити її у рази.

Фото: Пасажири Києва