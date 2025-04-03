Більше 8 тисяч антипаркувальних стовпчиків встановлять у Києві: у якому районі найбільше

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Валерія Гуржий
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У 2025 році "Київавтодор" планує встановити 8100 антипаркувальних стовпчиків.

Про це повідомили у спільноті "Пасажири Києва".

Скільки стовпчиків і у яких районах їх встановлять:

  • Голосіївського району - 600 од.;

  • Дарницького району - 600 од.;

  • Деснянського району - 600 од.;
  • Дніпровського району - 600 од.;
  • Оболонського району - 600 од.;
  • Печерського району - 2000 од.;
  • Подільського району - 900 од.;
  • Святошинського району - 600 ол.;
  • Солом'янського району - 1000 од.;
  • Шевченківського району - 600 од.

Зазначається, що загалом 8100 стовпчиків можуть обмежити паркування приблизно на 16 км тротуарів. Це менше, ніж довжина тротуарів на Берестейському проспекті.

"Вартість 1 антипаркувального стовпчика – 1600 грн, тобто вартість усіх стовпчиків для Києва на цей рік близько 13 млн грн, що в 60 разів менше, ніж вартість капітального ремонту проспекту Івасюк", – зауважили "Пасажири Києва".

Цікаво також те, що найменший район – Печерський отримає найбільше стовпчиків. Зокрема, у 3 рази, ніж сусідні і теж центральні Шевченківський і Голосіївський райони. У спільноті наголосили на тому, що вважають цю кількість недостатньою та закликали збільшити її у рази.

Фото: Пасажири Києва

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Опубліковано: 03 квітня 2025
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