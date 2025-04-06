Minecraft, Аматор, Квір: 14 фільмів квітня

Квітень обіцяє стати насиченим місяцем для кіноманів. На нас чекають постапокаліптичні жахи, напружені трилери, шпигунські інтриги та навіть повернення культової гри на великий екран.

Детальніше – у підбірці БЖ.

Такі дрібниці

Дата виходу: 3 квітня

Режисер: Тім Мілантс

В ролях: Кілліан Мерфі, Клэр Данн, Кіаран Хайндс

в кінотеатрах

У переддень Різдва Білл, добродушний торговець вугіллям і батько п'ятьох доньок, несподівано дізнається про жахливі умови, в яких перебувають жінки місцевого монастиря. Це відкриття пробуджує в ньому болісні спогади про дитинство та ставить перед непростим моральним вибором: змиритися з мовчазною згодою суспільства чи ризикнути всім, щоб їх урятувати.

Мишоловка

Дата виходу: 3 квітня

Режисер: Сергій Касторних

В ролях: Юрий Кулинич, Андрій Ісаєнко, Назар Грабарь

в кінотеатрах

Напружений трилер Сергія Касторних розповідає про українського військового, який опиняється у пастці. Під час виконання бойового завдання снаряд руйнує єдиний вхід до бліндажа, де він перебуває. Головний герой стає заручником обставин і змушений боротися за виживання.

Minecraft: Фільм

Дата виходу: 3 квітня

Режисер: Джаред Хесс

В ролях: Джек Блек, Емма Майєрс, Джейсон Момоа

в кінотеатрах

У центрі сюжету фільму, заснованого на культовій грі, четверо друзів — Гарретт "Сміттяр" Гаррісон, Генрі, Наталі та Дон — опиняються у загадковому порталі, що переносить їх у піксельний світ Minecraft. Щоб повернутися додому, їм доведеться не лише навчитися виживати, а й стати на захист цього всесвіту від загрозливих істот, таких як пігліни та зомбі. Разом з досвідченим гравцем Стівом вони вирушають у захопливу подорож, сповнену випробувань та відкриттів.

Виживші. Вихід у пітьму

Дата виходу: 3 квітня

Режисер: Бенжамин Брюэр

В ролях: Ніколас Кейдж, Макс Дженкінс, Джейден Мартелл

в кінотеатрах

У зруйнованому світі, де людство майже зникло, Пол з двома синами-підлітками, Джозефом і Томасом, змушені щодня боротися за виживання. Їхній головний ворог — моторошні істоти, що з'являються після заходу сонця, нищачи все на своєму шляху. Чи зможе сім'я втриматися серед живих у цій безжальній боротьбі?

Киснева станція

Дата виходу: 10 квітня

Режисер: Іван Тимченко

В ролях: Борис Орлов, Христина Дейлик, Віктор Полторацький, Василь Кухарський

в кінотеатрах

Фільм, заснований на реальних подіях з життя Мустафи Джемілєва, кримськотатарського лідера, правозахисника та колишнього політв'язня. У 1980 році, відбуваючи заслання в далекому якутському селищі Зирянка, він працює на кисневій станції. Кожен день герой наповнює балони киснем і перевозить їх на причал — монотонна й виснажлива праця, що відлунює міфом про Сізіфа. Ці події відбуваються після його 300-денного голодування, яке привернуло увагу всього світу.

МУР. Ти [Романтика] в кіно

Дата виходу: 10 квітня

Режисер: Олександр Хоменко

в кінотеатрах

Мюзикл, який є кіноверсією театральної постановки Олександра Хоменка та його команди "МУР". До колективу належать актори, режисери, сценаристи та музиканти з Києва та Донецька. Протягом 2024 року вони гастролювали з цією виставою. Фільм-вистава дозволяє глядачам побачити письменників минулого не лише як сухі імена з підручників, а як живих людей. Події розгортаються в харківському будинку "Слово" й розповідають про долю української інтелігенції.

Фатальний меседж

Дата виходу: 10 квітня

Режисер: Крістофер Б. Лендон

В ролях: Брендон Скленар, Меґан Фейхі, Вайолетт Бін

в кінотеатрах

Вайолет, вдова та мати, вирішує дати собі шанс на нове кохання та погоджується на побачення з Генрі. Проте ідилія триває недовго — її телефон починає отримувати зловісні повідомлення від невідомого відправника. Загадковий переслідувач ставить жорстокий ультиматум: якщо вона не підкориться його наказам, її сина та молодшу сестру вб'ють. Остання вимога — вбити Генрі.

Аматор

Дата виходу: 10 квітня

Режисер: Джеймс Хоуз

В ролях: Рамі Малек, Джон Бернтал, Джуліанна Ніколсон

в кінотеатрах

Після загибелі дружини внаслідок теракту в Лондоні криптограф ЦРУ Чарльз Геллер стикається з байдужістю системи. Не бажаючи миритися з бездіяльністю агентства, він шантажує керівництво, змушуючи його перетворити його на польового агента. Головна мета — знайти та покарати винних.

Сплячі пси

Дата виходу: 17 квітня

Режисер: Адам Купер

В ролях: Рассел Кроу, Карен Ґіллан, Мартон Чокаш, Томас М. Райт

в кінотеатрах

Колишній детектив Рой Фрімен, який страждає від хвороби Альцгеймера, змушений повернутися до старої справи про вбивство, коли отримує нові докази. Він прагне розібратися, чи справді засуджений на смерть чоловік винен у злочині, чи правозахисниця, яка передала йому інформацію, мала рацію.

Найцінніший вантаж

Дата виходу: 17 квітня

Режисер: Мішель Азанавісюс

В ролях: Домінік Блан, Грегорі Гадебуа, Дені Подалідес

кінотеатри

Під час Другої світової війни неподалік залізничної колії, якою курсують поїзди смерті, мешкає подружжя лісорубів. Одного дня жінка знаходить у снігу немовля — єврейську дівчинку. Попри протести чоловіка, вона вирішує прихистити дитину, не підозрюючи, що цей вчинок поставить їхню родину під загрозу.

Дві сестри

Дата виходу: 24 квітня

Режисер: Лукаш Карвовскі

В ролях: Каролиіна Жепа, Діана Замойська, Марина Кошкіна

в кінотеатрах

Малгожата та Яшміна — зведені сестри, які давно не спілкувалися. Але травма їхнього батька, який займався волонтерською діяльністю в Україні та отримав поранення, змушує їх знову зустрітися. Вирушаючи в подорож, вони стикаються з жахами війни на власні очі.

Очі: Легенда Карпат

Дата виходу: 24 квітня

Режисер: Ісая Сексон

В ролях: Гелена Ценґель﻿, Віллем Дефо, Фінн Вулфгард, Емілі Вотсон

в кінотеатрах

Юля народилася серед Карпат, сповнених магічних створінь. Одні з них є мисливцями, від інших варто тікати, а про деяких складають легенди. Саме до таких належить Очі — чарівна істота, яку потрібно повернути додому.

Квір

Дата виходу: 24 квітня

Режисер: Лука Гуаданьїно

В ролях: Денієл Крейґ, Джейсон Шварцман, Дрю Старкі

в кінотеатрах

Адаптація скандального роману Вільяма С. Берроуза. В центрі сюжету — Вільям Лі (Денієл Крейг), 40-річний американець, який веде самотнє життя в Мехіко, переходячи з бару в бар. Одного вечора він знайомиться з молодим студентом, що пробуджує в ньому неочікувані почуття.

Спустошення

Дата виходу: 25 квітня

Режисер: Гарет Еванс

В ролях: Том Гарді, Форест Вітакер, Тімоті Оліфент, Джессі Мей Лі, Луїс Ґузман, Мішель Вотерсон

Netflix

Провалена угода з продажу наркотиків кидає детектива Вокера в самий центр злочинного світу. Йому доведеться пробиватися крізь корупціну павутину, розплутуючи смертельно небезпечну змову та намагаючись урятувати сина впливового політика.