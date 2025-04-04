В Україні покажуть документалку про харківську команду з чирлідингу, де кожній учасниці – 50+

10 квітня на великі екрани вийде документальний фільм "Найс Лейдіз" про харківську команду з чирлідингу, учасницям якої — від 50 до 75 років.

Стрічку зняла режисерка Марія Пономарьова.

До повномасштабного вторгнення Nice Ladies виступали на конкурсах, змагалися з молодшими суперницями, ставали чемпіонками України та навіть виступали на "Україна має талант". У планах був Європейський чемпіонат — поки все не змінила війна. Частина жінок виїхала за кордон, інші залишилися в Харкові. Розділення, досвід війни та відстань створили напругу в команді — і поставили під питання її майбутнє.

У фокусі фільму — сестринство та сила жіночого колективу, який намагається вистояти та знову зібратися на сцені, попри все.

"Найс Лейдіз" — дебютна повнометражна робота Марії Пономарьової. Вона почала знімати фільм ще до повномасштабної війни, але сюжет трансформувався разом із життям героїнь.

Стрічка вже отримала спеціальну відзнаку конкурсу DOCU/УКРАЇНА на Docudays і була представлена на міжнародному фестивалі Hot Docs у Канаді.

Перед офіційним стартом прокату відбудуться спецпокази:

Львів — 9 квітня (Планета Кіно Форум)

Київ — 10 квітня (Український Дім)

Харків — дату й локацію оголосять згодом

Фільм вийде в обмежений прокат. Актуальний перелік міст і кінотеатрів — за посиланням.

Фото: кадр із фільму