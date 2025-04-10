Ретро-трамвай 1892 року можуть повернути на вулиці Києва до кінця року: подробиці

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Валерія Гуржий
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У Києві до кінця 2025 року планують повернути на маршрут історичний синій трамвай 1892 року після 10-річної перерви. Наразі вагон проходить реставрацію в Дарницькому депо.

Про це пише "Трамвай".

Реставратори прагнуть максимально зберегти автентичність трамвая, водночас адаптувавши його до сучасних вимог безпеки. Внутрішнє оздоблення вагона відтворюється за архівними фотографіями та кресленнями, щоб пасажири могли відчути справжню атмосферу кінця XIX століття.

Ретро-трамвай – частина культурного проєкту, спрямованого на збереження транспортної спадщини та розвиток туристичного потенціалу столиці. А поїздки на ньому стануть частиною екскурсійних програм.

Конкретний маршрут ретро-трамвая ще не затверджено, але розглядаються кілька варіантів, які охоплюватимуть історичні частини міста. Найімовірніше, що вагон курсуватиме центральними вулицями Києва, де колись пролягали перші трамвайні колії. Експерти з транспортної інфраструктури відзначають, що повернення історичного трамвая – це не просто туристична атракція, а й важливий крок до збереження культурної спадщини міста.

Такі проєкти успішно реалізовані в багатьох європейських столицях, де ретро-трамваї стали популярними як серед місцевих жителів, так і серед туристів.

Очікується, що відновлений трамвай стане не лише транспортним засобом, але й мобільним музеєм, який розповідатиме історію київського громадського транспорту. У вагоні планують встановити інформаційні стенди з історичними фотографіями та цікавими фактами про розвиток трамвайного руху в столиці.

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Опубліковано: 10 квітня 2025
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