FlixBus запускає нові маршрути з України до Польщі, Молдови та Німеччини

Автобусний перевізник FlixBus запускає три міжнародні маршрути з України.

Нові рейси з’єднають Київ із Кишиневом, Дніпро з Варшавою та Вінницю зі Штутгартом, повідомили в компанії.

Транспорт зупинятиметься в ключових містах і аеропортах Європи, зокрема у Варшаві, Будапешті, Кишиневі, Штутгарті, Любліні та Кельні.

Маршрут Дніпро — Варшава (N 3240) стартує 14 квітня і проходитиме через Олександрію, Кропивницький, Умань, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів і Люблін. З Дніпра автобус вирушатиме у середу, четвер і неділю, з Варшави — у понеділок, вівторок і п’ятницю.

Рейс Вінниця — Штутгарт (N 3214) вже почав курсувати. На маршруті — Хмельницький, Тернопіль, Львів, Дрезден, Лейпциг, Франкфурт, Дармштадт, Гайдельберг та інші німецькі міста. Виїзди з України заплановані на понеділок, четвер і суботу, у зворотному напрямку — на понеділок, середу та суботу.

Маршрут Київ — Кишинів (N 3290) охоплює Житомир, Вінницю, Могилів-Подільський, Бєльці, аеропорт "Кишинів" і сам Кишинів. Виїзд із Києва — щовівторка, щочетверга і щосуботи, повернення — у середу, п’ятницю та неділю. Зі столиці автобус вирушатиме з Центрального автовокзалу о 06:00, а прибуватиме до Кишинева о 20:00.

Фото: FlixBus