У Мінкульті пояснили, чому не можуть евакуювати всі музейні фонди з прифронтових областей

Евакуювати із прифронтових областей всі об'єкти культурної спадщини, що належать до Державного музейного фонду, немає куди.

Про повідомила заступниця міністра культури Галина Григоренко під час брифінгу, передає “Українська Правда”.

За її словами, для безпечного зберігання музейних об’єктів потрібно близько 19 тисяч кубометрів площ, а наразі є лише 500. Наразі Мінкульт проводить перемовини з Фондом держмайна для надання потрібних приміщень. А також домовляється з обладміністраціями для виділення заробітніх плат людям, що їх обслуговуватимуть.

Зазначається, що в квітні планують евакуацію музейних експонатів із Харківської, Сумської, Одеської, Чернігівської та Запорізької областей.

Що саме і звідки:

три музеї Сумської області;

третю чергу об’єктів з семи музеїв Миколаївщини — близько 4 тисяч одиниць;

частину колекцій із Чернігівської області;

експонати з 12 музеїв Харківщини — близько 42 тисяч об’єктів;

понад 3 тисячі експонатів із Запоріжжя;

четверту хвилю з Одеси та області — орієнтовно 3600 об’єктів.

Більшість деталей щодо евакуації не розголошують, посилаючись на те, що ця інформація засекречена грифом “Для службового користування”.

Заступник міністра Сергій Бєляєв додав, що процес гальмується також через нестачу реставраторів. Крім того, за його словами, музеї та чиновники побоюються спричинити паніку серед населення, якщо відкрито оголосять про вивезення фондів.

Фото: Одеський художній музей