Куди піти у Києві 18-20 квітня: Garden Beer Weekend, фестиваль квір-кіно та великодній маркет
Протягом 18-20 квітня в Києві відбудуться різноманітні події, серед яких пивний фестиваль на ВДНГ, фестиваль квір-кіно Sunny Bunny, великодній та квітневий маркети й велика вечірка у Closer.
Зібрали 8 подій цих вихідних, які варто відвідати.
П'ятниця
Великодні вихідні у "Сенс"
На вас чекає:
- великоднє меню
- збір для військових
- майстер-клас з писанкарства (за донат від 300 грн)
- лекція про великодні традиції від Ярослави Музиченко
Ціна: вхід вільний
Де: "Сенс", Микільський провулок, 1/25.
Коли: 18-20 квітня з 10:00
Garden Beer Weekend на ВДНГ
У фестивалі візьмуть участь 15 крафтових пивоварень, кожна з яких представить свої особливі сорти. А також на вас чекає великий вибір безалкогольного пива, натуральних лимонадів та оновлений фудкорт.
Також буде дві музичні зони – головна сцена та інтерактивні музичні сети біля пивоварень. У програмі фестивалю – швидкі сліпі дегустації, бір-понг, конкурси та розіграші призів. А ще на вас чекатимуть різноманітні активності – PlayStatio, ретро-автомати, бадмінтон, настільні теніс і футбол та багато іншого.
Лайнап:
18 квітня:
16:00 – Sanya Dymov
18:00 – Азіза
19:00 – Motorrolla
20:30 – Lama
19 квітня:
13:00 – Arnaby
16:00 – Слухай Сашу
17:00 – Love Mary
17:30 – Sucilna Nevdacha
18:30 – Ckaya
19:30 – Denoma & Faviane
20:00 – Kler
20 квітня:
13:00 – Dimitri
15:30 – Муаяд
16:00 – Vbilous
16:30 – Emuna
17:10 – Jase51
17:40 – Nana
18:20 – Схожа
19:00 – Shmiska
20:00 – Molodi
Ціна: від 350 грн. Квитки
Де: ВДНГ, вул. Академіка Глушкова, 1
Коли: 18 квітня з 16:00, 19-20 квітня з 13:00
Фестиваль квір-кіно Sunny Bunny
Глядачі побачать фільми "Плоди опунції", "Сауна", "Проковтнути ніч", "В'єт і Нам", "Королеви драми", "Чотири матері", "Приплив", "Нічне дійство", "Нескінченність" та інші.
У програмі Sunny Bunny "Панорама" також покажуть найгучніші квір-хіти року. Переможці та учасники Берлінале, Sundance, Канн, Венеційського кінофестивалю — до програми увійшли 6 яскравих квір-фільмів 2024-2025 років: "Мрії" режисера Даґа Йохана Гьоуґеруда, "Квір" режисера Луки Ґуаданьїно, "Весільний бенкет" Ендрю Ана, "Коханці-астронавти" Марко Берґера, "День Пітера Гуджара" режисера Айри Сакса; та "Красуня з Гази" режисерки Йоланди Зоберман.
Повний перелік фільм та час їх показу ви можете побачити за посиланням.
Ціна: від 150 грн. Квитки
Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26
Коли: 18-25 квітня
Субота
Vortex у Хвильовому
Організатори обіцяють відійти від звичних техно-пластів, щоб зануритись у динаміку електро, щільного ейсіду та брейксів.
Лайнап:
- I. Krueger
- Crepaque (live)
- Terawax
- MAAT b2b Sominaryst
Ціна: від 150 грн. Квитки
Де: "Хвильовий", вул. Верхній Вал, 18
Коли: 19 квітня 18:00
Квітневий маркет
Тут ви зможете скуштувати смачні десерти та напої. Також на маркеті ви зможете купити гарні речі від українських брендів. А всі зібрані кошти підуть на поточний збір на дрони.
Ціна: вхід вільний
Де: кафе "Дружба", вул. Марії Примаченко, 3
Коли: 19 квітня з 11:00
Великодній маркет Paska Club
У маркеті візьмуть участь відомі пекарні, які представлять свою великодню випічку – Leilia Bakery, "СПЕЛЬТА", Bakehouse, Milk Bar, Honey, PAUL, "Марчук Хліб", "Улюблений Дядя", "Жорна", Sereda, DOLCETEKA, "Франик", Cheesecake Family, Rose Family, Coffee Records, Make My Cake та Spirit Bar.
Окрім святкової випічки, на маркеті можна буде придбати текстиль, свічки та наліпки, а також благодійну грильяжну паску.
100 грн з продажу кожної такої паски підуть на підтримку мобільних груп військової частини А0959.
Ціна: вхід вільний
Де: Площа біля Київського велотреку, вул. В'ячеслава Липинського
Коли: 19 квітня з 10:00
Неділя
Велика вечірка Potuzhno у Closer
Вечірка проходитиме на двох танцмайданчиках.
Лайнап:
- Hamatsuki
- Bodro
- Kichi Kazuko
- LFS
- Lostlojic
- Oleh L
- Peshka
- Rostyslax
- Symonenko (live)
Ціна: від 600 грн. Квитки
Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31
Коли: 20 квітня 14:30
Великодній забіг з яйцями від "Спілки"
Всі охочі можуть прийти на подію зі своїми писанками.
Маршрут: старт біля кафе "Липа"– Національна Опера – Софійська площа – Майдан Незалежності – Скляний міст – Андріївська церква – фініш на Пейзажній алеї. Його довжина складе 5 кілометрів.
Після забігу учасники зберуться у Leilia Bakery, де будуть спілкуватися, пити каву та їсти паски. Усі зібрані кошти підуть на мультизбір від "Спілки" для батальйону безпілотних систем "Щедрик" та підрозділу 411 ОП БПС "Яструби".
Ціна: 400 грн. Реєстрація за посиланням
Де: збір біля кафе "Липа", вул. Липинського, 4
Коли: 20 квітня 09:00
Фото: kruegersk, garden_beer_weekend, pixabay.com, bakehouse_bh