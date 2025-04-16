Куди піти у Києві 18-20 квітня: Garden Beer Weekend, фестиваль квір-кіно та великодній маркет

Протягом 18-20 квітня в Києві відбудуться різноманітні події, серед яких пивний фестиваль на ВДНГ, фестиваль квір-кіно Sunny Bunny, великодній та квітневий маркети й велика вечірка у Closer.

Зібрали 8 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

На вас чекає:

великоднє меню

збір для військових

майстер-клас з писанкарства (за донат від 300 грн)

лекція про великодні традиції від Ярослави Музиченко

Ціна: вхід вільний

Де: "Сенс", Микільський провулок, 1/25.

Коли: 18-20 квітня з 10:00

У фестивалі візьмуть участь 15 крафтових пивоварень, кожна з яких представить свої особливі сорти. А також на вас чекає великий вибір безалкогольного пива, натуральних лимонадів та оновлений фудкорт.

Також буде дві музичні зони – головна сцена та інтерактивні музичні сети біля пивоварень. У програмі фестивалю – швидкі сліпі дегустації, бір-понг, конкурси та розіграші призів. А ще на вас чекатимуть різноманітні активності – PlayStatio, ретро-автомати, бадмінтон, настільні теніс і футбол та багато іншого.

Лайнап:

18 квітня:

16:00 – Sanya Dymov

18:00 – Азіза

19:00 – Motorrolla

20:30 – Lama

19 квітня:

13:00 – Arnaby

16:00 – Слухай Сашу

17:00 – Love Mary

17:30 – Sucilna Nevdacha

18:30 – Ckaya

19:30 – Denoma & Faviane

20:00 – Kler

20 квітня:

13:00 – Dimitri

15:30 – Муаяд

16:00 – Vbilous

16:30 – Emuna

17:10 – Jase51

17:40 – Nana

18:20 – Схожа

19:00 – Shmiska

20:00 – Molodi

Ціна: від 350 грн. Квитки

Де: ВДНГ, вул. Академіка Глушкова, 1

Коли: 18 квітня з 16:00, 19-20 квітня з 13:00

Глядачі побачать фільми "Плоди опунції", "Сауна", "Проковтнути ніч", "В'єт і Нам", "Королеви драми", "Чотири матері", "Приплив", "Нічне дійство", "Нескінченність" та інші.

У програмі Sunny Bunny "Панорама" також покажуть найгучніші квір-хіти року. Переможці та учасники Берлінале, Sundance, Канн, Венеційського кінофестивалю — до програми увійшли 6 яскравих квір-фільмів 2024-2025 років: "Мрії" режисера Даґа Йохана Гьоуґеруда, "Квір" режисера Луки Ґуаданьїно, "Весільний бенкет" Ендрю Ана, "Коханці-астронавти" Марко Берґера, "День Пітера Гуджара" режисера Айри Сакса; та "Красуня з Гази" режисерки Йоланди Зоберман.

Повний перелік фільм та час їх показу ви можете побачити за посиланням.

Ціна: від 150 грн. Квитки

Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 18-25 квітня

Субота

Організатори обіцяють відійти від звичних техно-пластів, щоб зануритись у динаміку електро, щільного ейсіду та брейксів.

Лайнап:

I. Krueger

Crepaque (live)

Terawax

MAAT b2b Sominaryst

Ціна: від 150 грн. Квитки

Де: "Хвильовий", вул. Верхній Вал, 18

Коли: 19 квітня 18:00

Тут ви зможете скуштувати смачні десерти та напої. Також на маркеті ви зможете купити гарні речі від українських брендів. А всі зібрані кошти підуть на поточний збір на дрони.

Ціна: вхід вільний

Де: кафе "Дружба", вул. Марії Примаченко, 3

Коли: 19 квітня з 11:00

У маркеті візьмуть участь відомі пекарні, які представлять свою великодню випічку – Leilia Bakery, "СПЕЛЬТА", Bakehouse, Milk Bar, Honey, PAUL, "Марчук Хліб", "Улюблений Дядя", "Жорна", Sereda, DOLCETEKA, "Франик", Cheesecake Family, Rose Family, Coffee Records, Make My Cake та Spirit Bar.

Окрім святкової випічки, на маркеті можна буде придбати текстиль, свічки та наліпки, а також благодійну грильяжну паску.

100 грн з продажу кожної такої паски підуть на підтримку мобільних груп військової частини А0959.

Ціна: вхід вільний

Де: Площа біля Київського велотреку, вул. В'ячеслава Липинського

Коли: 19 квітня з 10:00

Неділя

Вечірка проходитиме на двох танцмайданчиках.

Лайнап:

Hamatsuki

Bodro

Kichi Kazuko

LFS

Lostlojic

Oleh L

Peshka

Rostyslax

Symonenko (live)

Ціна: від 600 грн. Квитки

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 20 квітня 14:30

Всі охочі можуть прийти на подію зі своїми писанками.

Маршрут: старт біля кафе "Липа"– Національна Опера – Софійська площа – Майдан Незалежності – Скляний міст – Андріївська церква – фініш на Пейзажній алеї. Його довжина складе 5 кілометрів.

Після забігу учасники зберуться у Leilia Bakery, де будуть спілкуватися, пити каву та їсти паски. Усі зібрані кошти підуть на мультизбір від "Спілки" для батальйону безпілотних систем "Щедрик" та підрозділу 411 ОП БПС "Яструби".

Ціна: 400 грн. Реєстрація за посиланням

Де: збір біля кафе "Липа", вул. Липинського, 4

Коли: 20 квітня 09:00

Фото: kruegersk, garden_beer_weekend, pixabay.com, bakehouse_bh