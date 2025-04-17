Дах і хардкор: дивіться, який вигляд матиме український павільйон на Венеційському бієнале

На 19-й Міжнародній архітектурній виставці у Венеції український павільйон покаже проєкт DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore.

Про це повідомили у МЗС.

Виставка показує дах, як базовий елемент архітектури. Він слугує укриттям від негоди й надійно оберігає ритуали повсякденного життя. Але в умовах повномасштабної війни, коли боротьба ведеться також у небі, із застосуванням дронів, безпілотників та ракет, дах стає першою вразливою мішенню для влучання ворожих снарядів.

За словами кураторів національного павільйону, слово "хардкор" розглядають у його оригінальному значенні, що означає різні уламки, брухт, фрагменти цегли, які разом складають основу, фундамент.

Український павільйон виявляє межу між воєнним часом і повоєнною відбудовою, наголошуючи на тому, що процес відновлення завжди починається, попри те, що руйнування і небезпека продовжують тривати. Утім, відновлення та забезпечення тимчасовим притулком є недостатніми. Відбудова не має сенсу без безпеки, а безпеку неможливо здобути без боротьби.

Виставка складається із шести елементів:

Ключовий елемент — ДАХ, динамічний прообраз вернакулярного українського даху, розроблений архітекторкою та художницею Богданою Косміною.

Вибрані матеріали з архіву "Атласу традиційного українського житла з кінця XIX до середини XX століття", 50-річного монументального дослідження, над яким працювали три покоління жінок-архітекторок: Тамара, Оксана та Богдана Косміна. Архів став основою для створення ДАХу, образи з дослідження безпосередньо вплинули на його форму, структуру, матеріальність і дух.

ШІ-аватар архітекторки та етнографки Тамари Косміної (1936–2016), яка десятиліттями досліджувала народну архітектуру в експедиціях Україною. Інсталяція переосмислює незалежні технології, поєднуючи персоналізований штучний інтелект з культурною спадщиною. Цифровий образ Тамари створювався протягом року роботи за допомогою інструменту Iris.

Документація ландшафтів екстреної вернакулярної архітектури та процесів відновлення покрівель житла у Чернігівській, Київській, Харківській, Сумській і Запорізькій областях, здійснені колективами "Лівий берег" (Ігор Окунєв, Владислав Шарапа, Ксенія Кальмус) та KHARPP (Ада Вордсворт).

"Місця: Миколаївська область" — фотографічний проєкт художниці та письменниці Євгенії Бєлорусець, що досліджує зневоднені війною ландшафти. Проєкт присвячено працівникам Миколаївського водоканалу, які з 2022 року відчайдушно борються за відновлення водопостачання в системах, пошкоджених російськими обстрілами — критично важливих для одного з найбільших міст України. Подібно до того, як дахи забезпечують укриття згори, життєздатність комунальних систем підтримує фундамент життя під ними.

"Купол дронів" — імерсивна звукова інсталяція, курована Клеменсом Пулом і натхненна проєктом "Клин", низовою ініціативою, що займається створенням дронів, яку очолює Ксенія Кальмус.

Виставковий проєкт DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore супроводжуватиметься номадичною публічною програмою Planetary Hardcore, що стартує 10 травня в Scuola Grande di San Marco у Венеції, а згодом рушить іншими містами України (Київ, Дніпро) та світу. Публічна програма має на меті налагодження зв’язків між Україною та іншими місцями у світі, де подібні зусилля з самоорганізованого відновлення та відбудови об’єднуються в умовах воєнного часу.

Фото: МЗС, Богдана Косміна