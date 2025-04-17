Картину Алли Горської "Смуток" продали на аукціоні за майже 5 тисяч доларів

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Ірина Маймур
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У Львові на аукціоні продали роботу Алли Горської "Смуток" 1960 року за 4880 доларів.

Вечірні торги на тему “Українське модерне мистецтво” організував аукціонний дім "Меркурій".

Картина Алли Горської "Смуток" стала найдорожчим із реалізованих лотів. Як зазначають на сайті, вона передає глибокі переживання і внутрішню напругу, що виходять за межі особистого досвіду й набувають універсального звучання.

Найактивніші торги відбулися саме за "Смуток" Алли Горської, а також за роботи "Сонячний день, Крим" Володимира Патика та "Біла кімната" Богдана Пікулицького.

На сайті аукціону зазначається, що раніше на аукціоні "Меркурій" уже продавали картини Горської. Йдеться про роботи "Безбородько" за 3200 доларів і "Мальовнича Україна. Церква в селі" — за 2400 доларів.

Загалом на заході представили 51 лот, зокрема твори Віктора Зарецького, Павла Керестея, Карла Звіринського, Михайла Андрієнка-Нечитайла, Володимира Патика та інших. У підсумку продали 18 лотів на понад 31 тисячу доларів.

Фото: "Меркурій"

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Опубліковано: 17 квітня 2025
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