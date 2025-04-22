Фільм Параджанова "Тіні забутих предків" покажуть у кінотеатрах в оновленій версії

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Валерія Гуржий
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29 травня у широкий прокат повернеться фільм Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" в оновленій версії.

Про це повідомили в кіностудії імені Довженка.

Стрічку відреставрували фахівці кіностудії. Там додали, що цей фільм треба дивитися не вдома і не на екрані телефона, а на великому екрані в темній залі, де кожен звук, колір та рух стає чистим мистецтвом.

Два гуцульські роди багато років ворогують. В атмосфері озлобленості й помсти зароджується чиста, світла любов Івана та Марічки, що належать до ворогуючих сімей. Іван змушений піти на заробітки, Марічка в цей час гине в річковій безодні. Іван намагається забути кохану, але у нього це не виходить. Не допомагає й одруження з вродливою Палагною. Тільки в передсмертному маренні Іван віднаходить своє щастя.

Фото: Довженко центр

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Опубліковано: 22 квітня 2025
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