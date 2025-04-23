Куди піти у Києві 25-27 квітня: Книжкова країна, Shumei та Veteran Fest

Протягом 25-27 квітня в Києві відбудуться різноманітні події, серед яких фестиваль Книжкова країна, афтерпаті фестивалю Sunny Bunny у Closer, маркети вінтажу та Всі.Свої, концерти гурту Скай, Thekomakoma, Hidden Element, Shumei, Yarmak, Міші Крупіна і не тільки, ветеранський фестиваль на Подолі, кінопоказ українських короткометражок та багато іншого.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Фестиваль має дуже різноманітну програму. Гості зможуть відвідати бізнес-тренінги для військових та дізнатися про те, як відкрити бізнес або отримати грант. Також можна буде взяти участь у тренінгу з контактної імповізації, подивитися фільм "Наші Котики" та поспілкуватися з його режисером Володимиром Тихим і багато іншого.

Повна програма та реєстрація на події доступна за посиланням.

Ціна: вхід вільний

Де: На Подолі, конкретна локація залежить від події

Коли: 23-27 квітня

Тут у вас буде можливість вхопити крутезні ексклюзивні речі, прикраси, меблі, аксесуари, свічки, декор, окуляри та багато іншого.

Ціна: вхід вільний

Де: Mates, вул. Гоголівська, 25

Коли: 25-27 квітня з 11:00

Цього вечора будуть за пультом: Vestibular Glow – резидент Spalah і Cry Iva Bar та Denys Vnuk – архітектор груву, що вміло поєднує диско, хаус, електро та брейкбіт.

Ціна: для гостей Sunny Bunny з фізичними та електронними квитками – вхід вільний, для інших – 250 гривень

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська 31

Коли: 25 квітня 18:00

За чотири дні тут відбудеться понад 300 заходів, серед яких презентації новинок, зустрічі з авторами, вистави, зіркові читання, тематичні лекції, стендапи, автограф-сесії, інтерактивні майстеркласи.

На вас чекають зустрічі з акторами Іллею Чопоровим – зіркою мюзиклу "Кабаре" та Іваном Шараном – актором театру Франка та зіркою фільму "Памфір", письменниками і письменницями – Софією Андрухович, Артемом Чехом, Артемом Чапаєм і не тільки, музикантами – фронтменом гурту Latexfauna Дмитром Зезюліним, Фіїнкою, Олегом Скрипкою, Фаготом, Тоньою Матвієнко та іншими.

Буде й тематичний павільйон творчості військових та ветеранів, яий презентуватиме програму з трьох основних напрямів — це література, виставка й театр. Усі вони будуть присвячені осмисленню військового досвіду, силі слова творчості, памʼяті та людських історій.

Повна програма фестивалю доступна за посиланням.

Ціна: вхід вільний

Де: ВДНГ

Коли: 24 квітня з 11:00, 25 квітня з 12:00, 26-27 квітня з 10:00

На концерті ви зможете почути його найкращі хіти та нові композиції, зокрема – "Дзвони", "Тривога", "Біля тополі", "Родимка", "Волосся", "Пробач", "Вона була така" та інші.

Ціна: від 500 грн. Квитки

Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2

Коли: 25 квітня з 18:00

Протягом трьох днів у V`yava святкуватимуть відкриття літнього сезону:

25 квітня запалюватимуть Teleport, учасники якого ховають свої обличчя під футуристичними масками та постійно експериментують зі звучанням та Thekomakoma, чий мікс застільного вайбу, простодушної лірики та жорстких бітів став справжнім проривом останніх років.

26 квітня виступи відбуватимуться на двох сценах. На головній сцені гратимуть – Cepasa, Yuvi, Hidden Element, Temstime, Anstay, Sweettanok, Ustym. Одночасно з цим резиденти дому Vertuha запалять малу сцену – Seba Korecky, Alinikus, Kadiristy, Zovsimnetiho.

27 квітня у просторі виступатимуть – Скай, Patsyki z Franeka, Карта світу, Ba.Latskii, Околиця, Tayna-Alekkksa таThe Artistiq Rats.



На локації є ресторан, спортивний майданчик, лаунж-зони, фуд-корт, зона гамаків, PlayStation та багато іншого.

Ціна: від 450 грн. Квитки

Де: V`yava, ВДНГ

Коли: 25 квітня з 19:30, 26 квітня з 15:00, 27 квітня з 13:00

Субота

На фестивалі виступатимуть: "Кому вниз", Yarmak, Sereda&Bilodub, Гаррі Шульц, Riffmaster, Surface Tension, Shkerebertь та Міша Крупін.

Тут можна буде зарядитися непідробним мілітарі-драйвом та допомогти 413-му окремому батальйону безпілотних систем "Рейд".

Ціна: від 800 грн. Квитки

Де: Origin Stage, вул. Шота Руставелі, 16А

Коли: 26 квітня з 16:00

На маркеті на вас чекатимуть: нові колекції жіночого, чоловічого та дитячого одягу, взуття, сумки й аксесуари, цілий поверх футболок, світшотів, трикотажних костюмів і спортивного одягу, сукні, сорочки й піджаки, штани, костюми та верхній одяг. І все це від українських брендів.

Ціна: вхід вільний

Де: вул. Десятинна, 12

Коли: 26-27 квітня з 10:00

На маркеті буде представлена добірка оздоб, декору, одягу та особливих дрібничок з історією та сенсами. А ще на події проходитиме лекторій зі спікерами, які занурюватимуться у теми, що стосуються вітальності, переосмислення традиції та арт-глибин.

Ціна: 200 грн

Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6

Коли: 26-27 квітня з 12:00

Неділя

Тут ви зможете купити декор для дому, посуд, рідку букіністику, домашні рослини в крафтових горщиках, прикраси, свічки, парфуми, окуляри, товари для ваших улюбленців та багато іншого.

А ще на локації можна буде скуштувати смачні бургери, напої та десерти.

Ціна: вхід вільний

Де: парк "Наталка", майданчик NTLK Food Point

Коли: 27 квітня з 11:00

На події покажуть три короткометражки, всі вони зняті сучасними українськими режисерами після 24 лютого 2022 року. Стрічки абсолютно різні, але мають одну спільну рису — нова воєнна реальність, яку ми проживаємо.



На місці можна буде випити каву, комбучу, матчу та закусити смаколиками з вітрини простору. Усі зароблені з сеансу кошти підуть на мультизбір "Спілки" для батальйону безпілотних систем "Щедрик" та підрозділу 411 ОП БПС "Яструби".

Ціна: 200 грн. Для реєстрації необхідно задонатити на банку 200 грн за посиланням та надіслати скрін у дірект

Де: Informatyka space, вул. Констянтинівська, 16

Коли: 27 квітня 19:00

Фото: Вінниця концерт, Фестиваль Ветеранів, Всі.Свої, unicraft.ua, Marcel Strauß, Книжкова країна, eatmyvintageua, Скай