ОККО відкриє завод по виробництву палива з кукурудзи: для чого воно потрібно

Група компаній ОККО планує повноцінно запустити біоетаноловий завод у третьому кварталі 2026 року.

Про це гендиректор холдингу Василь Даниляк повідомив під час конференції We build Ukraine, пише Liga.biz.

Відомо, що вже побудували складську групу, звідки братимуть кукурудзу для виробництва. Біоетанолове паливо додають до бензину, щоб зменшити забруднення повітря. Воно допомагає зменшити викиди шкідливих газів і знижує залежність від нафти.

Потреба в такому заводі зросла, адже з 1 травня почне діяти норма закону, згідно з якою виробники, імпортери та роздрібні реалізатори палива мають дотримуватися 5% нормативної частки біокомпонентів у відпускних обсягах бензинів.

Продаж на заправках бензину без біопального каратиметься штрафом у розмірі семи розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожні 1000 літрів одержаної для реалізації партії.

Загальні інвестиції в завод протягом 2024-2026 років становлять 110 млн євро, з яких 35 млн євро – власний внесок групи, 75 млн євро – боргове фінансування. З нього 60 млн євро надав Європейський банк реконструкції та розвитку строком на дев'ять років, ще 15 млн євро – Райфайзен Банк Україна строком на сім років.

Фото: Shutterstock