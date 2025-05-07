5 романів про Другу світову війну

8 травня Україна разом з усім світом відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939–1945 років. Ця війна стала однією з наймасштабніших кривавих катастроф, що зібрала мільйони життів. Вона мала стати пересторогою для майбутніх поколінь.

Попри біль, кров та смерть, що несла з собою Друга світова війна, її події стали основою для чималої кількості творів мистецтва.

Ми зібрали підбірку книг, де автори рефлексують на тему жахіть та несправедливості, що неминуче приносить будь-яка війна. Кошмари та безнадія у цих історіях межують з вірою у те, що кожна війна врешті-решт закінчується. І настає довгоочікуваний мир, з гірким присмаком втрат на вустах та пам'яті, що назавжди закарбує пережите.

Війни, які я бачила

Авторка: Гертруда Стайн

Вражаючі мемуари, які відкривають перед читачами особистий погляд письменниці на події Іспано-американської війни, Першої світової та Другої світової війни. У своїй унікальній модерністській манері Стайн розповідає про життя у Франції під час німецької окупації.

Гертруда Стайн була американкою, єврейкою та лесбійкою, але вона не покинула Францію. У своїй книзі вона обговорює французів, німців і американців, їжу, собак і поїзди, сади, дітей, бомбардування, маршала Петена та середньовічну історію.

Письменниця детально описує щоденні труднощі, зустрічі з місцевими жителями та власні рефлексії про війну і людську природу. Книга занурює у глибокий психологічний та соціальний контекст того часу, роблячи її надзвичайно актуальною і сьогодні.

Видавництво: Ще одну сторінку

Кількість сторінок: 400 с

Ціна: 340 грн

Під багряним небом

Автор: Марк Салліван

Піно Лелла, звичайний італійський підліток, навіть не уявляє, що його життя от-от докорінно зміниться. Після бомбування залишившись бездомним, Піно вступає в підпілля, яке рятує євреїв, допомагаючи їм виїхати в Альпи.

А згодом, записавшись у лави німецької армії, Піно стає особистим водієм генерала Ганса Лаєрса – одного з найзагадковіших і найвпливовіших командирів Третього рейху. Так Піно починає свою таємну боротьбу – стає шпигуном союзників у німецькому вищому командуванні.

Драматична, проте сповнена надії історія про життя підлітка, що зміг пережити жахіття Другої світової війни. Бестселер The New York Times, що став основою для екранізації з Томом Голландом у головній ролі. Вражаючий приклад мужності й опору в найчорніші часи.

Видавництво: КМ-Букс

Кількість сторінок: 512 с

Ціна: 524 грн

Все те незриме світло

Автор: Ентоні Дорр

У життя мільйонів людей вдирається Друга світова війна, трощачи те, що здавалося міцним, і поєднуючи непоєднуване. В охопленому війною французькому містечку Сен-Мало зустрілися французька дівчинка Марі-Лор та німецький хлопець Вернер Пфенніг.

Вони обоє сліпі: вона втратила зір ще дитиною, а він засліплений німецькою пропагандою. Але, здається, сама доля все життя вела їх назустріч одне одному, щоб вони побачили незриме світло, яке здатне перемогти безоку пітьму.

Книга стала володаркою Пулітцерівської премії та отримала статус миттєвого світового бестселера. Автор працював над твором майже десять років. І врешті світ побачила історія про людяність, мрію, любов і світло, яке зоріє в пітьмі, і темрява не поглинає його. Netflix відзняли за мотивами книги міні-серіал, із Г’ю Лорі і Марком Руффало у головних ролях.

Видавництво: КСД

Кількість сторінок: 400 с

Ціна: 350 грн

Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння

Автор: Мері Енн Шаффер, Енні Берроуз

Джулієт – молода письменниця. Вона шукає сюжет для нової книжки. Та краще їй бути обачнішою. Не відповідати на листи незнайомців із острова Ґернсі. Не радити їм хороші книжкові крамниці у повоєнному Лондоні. Краще взагалі оминати цю тему. Бо так дівчина ризикує дізнатися про "Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння". Виникне безліч запитань, і Джулієт напише листа у відповідь… Її життя перевернеться догори дриґом.

Героїня з головою порине в карколомні пригоди. Там буде все: війна та похмурі часи німецької окупації, заборонене товариство, де збиратимуться ті, хто не втратив надії, а ще дивакуваті книголюби, що знають, якою має бути надзвичайна книжка. Саме такою, як ця…

Ця добра, сповнена добірного гумору історія, легко читається за кілька вечорів, проте залишає приємний посмак дива. Не дивлячись на те, що події розгортаються під час Другої світової війни, книга настільки затишна та обнадійлива, наскільки це взагалі можливо.

Видавництво: Vivat

Кількість сторінок: 304 с

Ціна: 169 грн

Крадійка книжок

Автор: Маркус Зузак

До влади в Німеччині прийшли нацисти. Вперше Смерть побачив маленьку Лізель, коли прийшов забрати душу її братика. Він став свідком того, як дівчинка вкрала першу книжку, і зацікавився її долею.

Він приходив до її будинку, де, ризикуючи життям, родина переховувала єврея. Він слухав, як Лізель читала книжки під час бомбардувань. Смерть завжди був поруч. Під час останньої зустрічі він розкриє крадійці книжок свою найбільшу таємницю...

Книга розповідає про Голокост під час Другої світової війни та вплив тоталітарного режиму Гітлера на людей. Автор майстерно описує почуття людей, що загнані в глухий кут і не мають виходу; вони відчувають тваринний жах і прагнення до виживання. Але попри всю важкість сюжету, “Крадійка книжок” – це історія боротьби та втрат, гіркого відчаю, але й надії, що постає із сили слів.

Видавництво: КСД

Кількість сторінок: 528 с

Ціна: 320 грн