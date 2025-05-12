ЮНЕСКО допоможе відновити пошкоджені обстрілом будівлі академії Бойчука

ЮНЕСКО в Україні доєднається до відновлення Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, яка була сильно пошкоджена внаслідок російського обстрілу 25 березня 2024 року.

Про це повідомив "Укрінформ".

Для цього Бюро ЮНЕСКО в Україні, Міністерство культури і стратегічних комунікацій та академія Бойчука уклали меморандум на відновлення будівель вишу.

За словами голови Бюро ЮНЕСКО в Україні Кʼяри Децці Бардескі, організація вперше відновлює не тільки культурний обʼєкт, а й освітній, об'єднуючи всі сфери ЮНЕСКО. Вона також подякувала уряду Японії за підтримку і фінансування робіт.

Нагадаємо, 25 березня 2024 року внаслідок ракетного удару по Києву була зруйнована частина будівлі академії Бойчука. Йдеться про навчальний корпус, у приміщенні якого зберігалися архіви, переважно роботи декоративного мистецтва, сакральний живопис, іконопис, вітраж, мозаїка, кераміка, витвори ювелірного мистецтва, текстиль, вишивка, моделювання костюма.

Фото: "Суспільне Київ"