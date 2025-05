Мілен Фармер виконала пісню-прощання з Девідом Лінчем на відкритті Каннського фестивалю

На церемонії відкриття 78-го Каннського кінофестивалю французько-канадська виконавиця Мілен Фармер заспівала композицію Confession — присвяту культовому американському режисеру Девіду Лінчу, з яким її пов’язувала багаторічна дружба.

Під час виконання пісні на екрані транслювали кадри зі стрічки Девіда Лінча “Дикі серцем” та його світлини.

Quand Mylène Farmer chante en hommage à son ami David Lynch...



Un beau moment de cette Cérémonie d'Ouverture du Festival de #Cannes2025. pic.twitter.com/UelI9DQZeg — france.tv cinéma (@francetvcinema) May 13, 2025

У квітні 2024 року Девід Лінч зробив ремікс на пісню Фармер Je te rends ton amour. А у 1989 році вона використала у треку Psychiatric семпл із його фільму "Людина-слон" — "I am a human being, I am not an animal".

Їхня дружба, за різними джерелами, почалася на початку 2000-х. У 2013-му в інтерв’ю Paris Match Фармер розповіла, що Лінч познайомив її з технікою літографії.

Цьогоріч співачка приїхала на фестиваль і як акторка. Вона озвучила штучний інтелект у фільмі Dalloway режисера Яна Гозлана. Її персонажка — віртуальна помічниця письменниці, яка намагається повернути творче натхнення.

Перший день фестивалю запам'ятався ще однією подією — Роберт Де Ніро отримав почесну "Золоту пальмову гілку". Нагороду йому вручив Леонардо Ді Капріо, який згадав, що саме Де Ніро познайомив його з режисером Мартіном Скорсезе і підтримав на старті кар’єри.

У своїй промові Де Ніро закликав захищати мистецтво як демократичний інструмент, що обʼєднує людей і кидає виклик автократіям.

Нагадаємо, 78-й Каннський фестиваль триватиме з 13 до 24 травня. Головою журі цього року стала французька акторка Жульєт Бінош. Разом із нею оцінюватимуть фільми основної конкурсної програми американська акторка і режисерка Геллі Беррі, індійська режисерка і сценаристка Паял Кападія, італійська акторка Альба Рорвахер, французько-марокканська письменниця Лейла Слімані, конголезький режисер, документаліст і продюсер Дьєдо Хамаді, корейський режисер і сценарист Хон Сан Су, мексиканський режисер, сценарист і продюсер Карлос Рейгадас та американський актор Джеремі Стронг.

У день відкриття організатори кінофестивалю спільно з мерією Канн влаштували присвячений Україні кінопоказ в Палаці фестивалів.

Усього представили три документальних фільми, які розповідають про війну в Україні: французький "Зеленський" Іва Жьолана, Лізи Вапне та Аріан Шемен, французько-український "Наша війна" Бернара-Анрі Леві й Марка Русселя та "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова.

У межах кіноринку Marché du Film покажуть 12 українських стрічок — як національного виробництва, так і створених у копродукції з іншими країнами. Серед них фільм "Ти — космос" режисера Павла Острікова.

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images; Joachim_Tournebize/FDC