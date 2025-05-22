Куди піти на День Києва: "Жадан і Собаки", кінофестивалі та ювілей Житнього ринку
Протягом вікенду в столиці відбудеться низка кінофестивалів, маркет "Всі. Свої", концерти гуртів "Друга Ріка" та Ziferblat, фестиваль кар'єри на ВДНГ, епілог фестивалю Strichka у Closer, екскурсія пам'ятками модернізму та багато інших івентів до Дня Києва.
Ось 13 подій, які варто відвідати.
П'ятниця
"Київкінофест" у "Жовтні"
Програма:
23 травня
"Легенда про княгиню Ольгу" (1984) Юрія Іллєнка — передсмертні спогади Володимира Великого у виконанні Івана Миколайчука про свою бабусю-княгиню і головні події Русі часів його життя.
24 травня
"Людина з кіноапаратом" (1927) Дзиґи Вертова — один із головних маніфестів світового кіноавангарду. Це утопічний образ міста, значною мірою складений з унікальної київської хроніки 1920-х.
"Руда фея" (1987) Володимира Коваленка — лірична історія дитячого бунту хлопчика, якого проти його бажання забрали до міста. Вороже несприйняття Києва, сум за друзями і ручною лосицею у багатошаровій, але несправедливо забутій стрічці.
25 травня
"Ніагара" (1992) Олександра Візира — історія "жінки, яка ні з ким не бажає знайомитися, але до неї постійно липнуть". За позірною легкістю і розважальністю жанрового кіно можна побачити критику патріархального світу з елементами пізньомуратівського абсурду і феллінівського трагікомізму.
"Стрімголов" (2017) Марини Степанської — історія ірраціонального кохання двох маленьких людей під час великих змін у країні.
Ціна: 180 грн (квитки)
Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26
Коли: 23 травня о 19:35, 24 травня о 15:50 та 18:20, 25 травня о 15:20 та 17:30
Концерт гурту Ziferblat
На великому концерті гурт виконає свої відомі пісні, зокрема сингл Bird of Pray, з яким він представляв Україну на цьогорічному "Євробаченні".
Локація pet-friendly. Також є ресторан, спортивний майданчик, лаунж-зони, фудкорт, зона гамаків, PlayStation і багато іншого.
Ціна: від 950 грн (квитки)
Де: культурний простір "В'ява" на ВДНГ
Коли: 23 травня, 18:00
Фестиваль кар'єри на ВДНГ
У рамках фестивалю заплановано більше 150 подій: лекції від галузевих експертів, підприємців і топменеджерів, представників держави й кар’єрних консультантів. Також будуть воркшопи та майстер-класи для знайомства з особливостями професій, презентації від роботодавців і закладів освіти. Практичні поради для створення резюме та написання мотиваційних листів.
Учасники зможуть:
- створити резюме з експертами топових компаній
- пройти профорієнтацію
- подати резюме напряму роботодавцям
- пройти експрес-співбесіду
- відвідати лекції з лідерами галузей
- спробувати себе в різних професіях
- взяти участь у майстер-класах
Повна програма доступна за посиланням.
Ціна: вхід вільний
Де: ВДНГ, пр. Академіка Глушкова, 1
Коли: 22-25 травня — у будні з 12:00, у вихідні з 10:00
Виставка "ПроЗорі"
Виставка присвячена творчості культових київських художників — Федіра Тетянича, Валерія Ламаха, Флоріана Юр’єва, Ади Рибачук і Володимира Мельніченка.
"Валерій Ламах таємно писав загадкову "Книгу схем", в якій викладав власну світоглядну теорію, що синтезувала закони історії, мистецтва, релігії, філософії та науки. Ада Рибачук і Володимир Мельніченко розробили своєрідну "філософію Життя" й зверталися до тем колективної травми та пам’яті. Флоріан Юр’єв розробив унікальну теорію "музики кольору", що поєднувала колір, музику та поезію в цілісну мистецьку систему. Федір Тетянич створив філософсько-естетичну концепцію "Фрипулья" – вчення про людину й космос як неподільний цілісний організм", – розповіли в "Українському домі".
В експозиції буде понад 200 робіт — живопис, графіка, скульптура, архівні матеріали, спогади й світлини. Деякі твори демонструватимуться вперше. Важливим складником проєкту стануть мультимедійні засоби, завдяки яким твори "оживатимуть", створюючи імерсивний досвід для відвідувачів.
Ціна: від 50 грн (квитки)
Де: "Український дім", вул. Хрещатик, 2
Коли: 23 травня — 29 червня, вівторок-неділя з 11:00
Субота
Перегляд короткометражок про Київ на Пейзажці
Що у програмі:
- “Київські фрески” Сергія Параджанова
- роудмуві “Це побачення” Надії Парфан
- лавсторі “Театральна” Аліни Панасенко
- “Голубівники Києва” Михайла Волкова
- екзистенційна анімація “Виходь, Masha” Юлії Шалімової
- імпресіоністична робота “Присвячується молоді всього світу ІІ” Романа Хімея та Яреми Малащука
Ціна: донат від 300 грн (донатити і відправляти скрін сюди)
Де: Пейзажна алея, точне місце називають після донату
Коли: 24 травня о 19:00
Епілог фестивалю Strichka у Closer
На гостей чекатимуть два танцполи, між якими розподілили 15 артистів з лайнапу фестивалю.
Lisnyi Prychal:
- 35streetghosts – live
- Alex Savage & Shults.Sashaa
- Ida.Hi (DK)
- Igor Glushko & Gapon
- Katia Stieber & Bèllis
- Thongvor – live
Garden:
- Anthony Junkoid
- Kadiristy
- Manoua – live
- Seba Korecky – live
- Sparkless
- Wieloroman
Ціна: вхід із цілим браслетом на руці — вільний; для всіх інших: до 17:00 — 350 грн, після — 500 грн
Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31
Коли: 24-25 травня з 16:00
Міні-фест фільмів про Київ і киян в "Українському Домі"
За два дні покажуть чотири фільми:
-
"Нескінченність за Флоріаном" — 24 травня о 14:00. Напередодні свого 90-річчя український архітектор Флоріан Юр’єв отримує погані новини. Держава здала в оренду забудовнику його головний архітектурний твір — "Летючу тарілку" на Либідській площі. Тепер тут має постати черговий торговельний центр. За допомогою молодих архітекторів і активістів Флоріан вирішує зірвати цю сумнівну оборудку. Разом вони поринають у боротьбу за спадщину модернізму з корумпованими посадовцями та скандальними забудовниками.
- "Квіти України" — 24 травня о 16:00. Стрічка про киянку пані Наталію, яка народилася, виросла та виховувала своїх дітей у колишньому селі Позняки. На цій території люди продавали свої будинки й прилеглі землі. До 2024 року в уже колишньому селищі залишилася жити одна Наталія, а все довкола неї забудували багатоповерхівками — щільним районом Позняки. Жінка продовжує боротися із забудовниками. Їй пропонують різні суми, а вона ніяку не хоче. Вона цінує те, що має, живе на своїй землі та відчуває свою свободу.
- "Шелест кроків" — 25 травня о 14:00. Фільм про життя й творчість видатних українських художників-монументалістів Ади Рибачук та Володимира Мельніченка. У 1960-х вони створили свій головний шедевр – "Стіну Пам’яті" на Байковому цвинтарі. Але після 13 років кропіткої праці митців радянська влада визнала твір невідповідним принципам соцреалізму й безжально знищила, заливши бетоном.
- "Як тебе не любити 3.0" — 25 травня о 16:00. Це шість історій про місто, в якому попри війну не припиняється життя у всіх його проявах. Тут найбільше у світі давніх храмів, середньовічних фресок, незаконних забудов і кітчевих вивісок. Тут жив, творив і кохав Сергій Параджанов. У цьому місті закохані щодуху поспішають на побачення, аби встигнути до комендантської. Столична молодь відривається на рейвах, а пенсіонери — в голубівнях. Київ живе у ритмі роботи метро, навіть коли воно зупиняється й стає укриттям. Київ зведе тебе з розуму травневим цвітом каштанів.
Ціна: 150 грн (квитки)
Де: "Український Дім", вул. Хрещатик, 2
Коли: 24-25 травня
Екскурсія найвизначнішими пам’ятками модернізму
У програмі:
- унікальний маршрут до Дня Києва
- найяскравіші об’єкти київського модернізму
- маловідомі модерністські інтер’єри
- історія та сучасний контекст
Екскурсію веде Дмитро Соловйов — фотограф, дослідник архітектури і монументального мистецтва, автор спільноти Ukrainian modernism.
Ціна: 600 грн (потрібна реєстрація)
Де: початок на Подолі, деталі після реєстрації
Коли: 24 травня об 11:00
День народження Житнього ринку
Цього дня на гостей чекатимуть лекції про унікальність Житнього ринку та культуру ринків від істориків і дослідників, майстер-класи, музичний супровід від Shum.Rave, ярмарки й дегустації. Детальна програма за посиланням.
Ціна: вхід вільний
Де: Житній ринок, вул. Верхній Вал, 16
Коли: 24 травня о 12:00
Маркет "Всі.Свої" до Дня Києва
Буде багато міської символіки — в одязі, аксесуарах, принтах і смаках. І все це від українських брендів.
Ціна: вхід вільний
Де: D12, вул. Десятинна, 12
Коли: 24-25 травня з 10:00
Святкування Дня Києва з діджеями, барахолкою й тату-корнером
Подія відбуватиметься на кількох локаціях: Кудрявка, Житній ринок, Пейзажна алея, парк "Наталка". Всюди будуть свої розваги — діджеї, тату-корнер, барахолка, виступ коміків і багато іншого.
Детальна програма за посиланням.
Ціна: від 700 грн (квитки)
Де: залежно від події
Коли: 24-25 травня з 11:00
Концерт гурту "Друга Ріка"
Виступ присвячений 20-й річниці альбому "Рекорди". У цей вечір гурт зіграє свої хіти "Так мало тут тебе", "Відчиняй", "Три хвилини" та інші пісні.
На локації є фудкорти, бари та кав'ярня.
Ціна: від 950 грн (квитки)
Де: "Курені", Паркова дорога, 4
Коли: 24 травня о 19:00
Концерт гурту "Жадан і Собаки"
Гурт планує зібрати тисячі людей, аби хором заспівати найкращі пісні. Концерт благодійний, 100% коштів з квитків передадуть на бронеавтомобілі для 13-ї бригади НГУ "Хартія".
Ціна: від 449 грн (квитки)
Де: Палац спорту, Спортивна площа, 1
Коли: 24 травня о 18:00
Неділя
Квест до Дня Києва
Три відомі особистості — рестораторка Олена Борисова, актор Віталій Ажнов і фотограф Саша Маслов — поділяться своїми особистими маршрутами Києвом. Кожен включатиме п’ять точок, пов’язаних із пам’яттю, ритмом і сенсами міста. На певних зупинках учасники зустрінуться з командою організаторів із Instax-камерами, щоб закарбувати враження на плівці. На фінальній локації після проходження маршруту учасники отримають подарунки від Fujifilm.
Ціна: вхід вільний
Де: оголосять напередодні
Коли: 25 травня об 11:00
Фото: Sasha Zmiievets, Довженко центр, кадр із фільму "Руда фея", кадр із фільму "Квіти України", Дмитро Соловйов, facebook.com/zhytniy.rynok, "Всі.Свої", Суспільне, bey_o_bey, Фестиваль кар'єри, Катерина Дозморова, "Український дім", "Полтавська хвиля", "Українська правда"