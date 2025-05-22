Куди піти на День Києва: "Жадан і Собаки", кінофестивалі та ювілей Житнього ринку

Протягом вікенду в столиці відбудеться низка кінофестивалів, маркет "Всі. Свої", концерти гуртів "Друга Ріка" та Ziferblat, фестиваль кар'єри на ВДНГ, епілог фестивалю Strichka у Closer, екскурсія пам'ятками модернізму та багато інших івентів до Дня Києва.

Ось 13 подій, які варто відвідати.

П'ятниця

Програма:

23 травня

"Легенда про княгиню Ольгу" (1984) Юрія Іллєнка — передсмертні спогади Володимира Великого у виконанні Івана Миколайчука про свою бабусю-княгиню і головні події Русі часів його життя.

24 травня

"Людина з кіноапаратом" (1927) Дзиґи Вертова — один із головних маніфестів світового кіноавангарду. Це утопічний образ міста, значною мірою складений з унікальної київської хроніки 1920-х.

"Руда фея" (1987) Володимира Коваленка — лірична історія дитячого бунту хлопчика, якого проти його бажання забрали до міста. Вороже несприйняття Києва, сум за друзями і ручною лосицею у багатошаровій, але несправедливо забутій стрічці.

25 травня

"Ніагара" (1992) Олександра Візира — історія "жінки, яка ні з ким не бажає знайомитися, але до неї постійно липнуть". За позірною легкістю і розважальністю жанрового кіно можна побачити критику патріархального світу з елементами пізньомуратівського абсурду і феллінівського трагікомізму.

"Стрімголов" (2017) Марини Степанської — історія ірраціонального кохання двох маленьких людей під час великих змін у країні.

Ціна: 180 грн ( квитки )

Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 23 травня о 19:35, 24 травня о 15:50 та 18:20, 25 травня о 15:20 та 17:30

На великому концерті гурт виконає свої відомі пісні, зокрема сингл Bird of Pray, з яким він представляв Україну на цьогорічному "Євробаченні".

Локація pet-friendly. Також є ресторан, спортивний майданчик, лаунж-зони, фудкорт, зона гамаків, PlayStation і багато іншого.

Ціна: від 950 грн (квитки)

Де: культурний простір "В'ява" на ВДНГ

Коли: 23 травня, 18:00

У рамках фестивалю заплановано більше 150 подій: лекції від галузевих експертів, підприємців і топменеджерів, представників держави й кар’єрних консультантів. Також будуть воркшопи та майстер-класи для знайомства з особливостями професій, презентації від роботодавців і закладів освіти. Практичні поради для створення резюме та написання мотиваційних листів.

Учасники зможуть:

створити резюме з експертами топових компаній

пройти профорієнтацію

подати резюме напряму роботодавцям

пройти експрес-співбесіду

відвідати лекції з лідерами галузей

спробувати себе в різних професіях

взяти участь у майстер-класах

Повна програма доступна за посиланням.

Ціна: вхід вільний

Де: ВДНГ, пр. Академіка Глушкова, 1

Коли: 22-25 травня — у будні з 12:00, у вихідні з 10:00

Виставка присвячена творчості культових київських художників — Федіра Тетянича, Валерія Ламаха, Флоріана Юр’єва, Ади Рибачук і Володимира Мельніченка.

"Валерій Ламах таємно писав загадкову "Книгу схем", в якій викладав власну світоглядну теорію, що синтезувала закони історії, мистецтва, релігії, філософії та науки. Ада Рибачук і Володимир Мельніченко розробили своєрідну "філософію Життя" й зверталися до тем колективної травми та пам’яті. Флоріан Юр’єв розробив унікальну теорію "музики кольору", що поєднувала колір, музику та поезію в цілісну мистецьку систему. Федір Тетянич створив філософсько-естетичну концепцію "Фрипулья" – вчення про людину й космос як неподільний цілісний організм", – розповіли в "Українському домі".

В експозиції буде понад 200 робіт — живопис, графіка, скульптура, архівні матеріали, спогади й світлини. Деякі твори демонструватимуться вперше. Важливим складником проєкту стануть мультимедійні засоби, завдяки яким твори "оживатимуть", створюючи імерсивний досвід для відвідувачів.

Ціна: від 50 грн (квитки)

Де: "Український дім", вул. Хрещатик, 2

Коли: 23 травня — 29 червня, вівторок-неділя з 11:00

Субота

Що у програмі:

“Київські фрески” Сергія Параджанова

роудмуві “Це побачення” Надії Парфан

лавсторі “Театральна” Аліни Панасенко

“Голубівники Києва” Михайла Волкова

екзистенційна анімація “Виходь, Masha” Юлії Шалімової

імпресіоністична робота “Присвячується молоді всього світу ІІ” Романа Хімея та Яреми Малащука

Ціна: донат від 300 грн (донатити і відправляти скрін сюди )

Де: Пейзажна алея, точне місце називають після донату

Коли: 24 травня о 19:00

На гостей чекатимуть два танцполи, між якими розподілили 15 артистів з лайнапу фестивалю.

Lisnyi Prychal:

35streetghosts – live

Alex Savage & Shults.Sashaa

Ida.Hi (DK)

Igor Glushko & Gapon

Katia Stieber & Bèllis

Thongvor – live

Garden:

Anthony Junkoid

Kadiristy

Manoua – live

Seba Korecky – live

Sparkless

Wieloroman

Ціна: вхід із цілим браслетом на руці — вільний; для всіх інших: до 17:00 — 350 грн, після — 500 грн

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 24-25 травня з 16:00

За два дні покажуть чотири фільми:

"Нескінченність за Флоріаном" — 24 травня о 14:00. Напередодні свого 90-річчя український архітектор Флоріан Юр’єв отримує погані новини. Держава здала в оренду забудовнику його головний архітектурний твір — "Летючу тарілку" на Либідській площі. Тепер тут має постати черговий торговельний центр. За допомогою молодих архітекторів і активістів Флоріан вирішує зірвати цю сумнівну оборудку. Разом вони поринають у боротьбу за спадщину модернізму з корумпованими посадовцями та скандальними забудовниками.

"Квіти України" — 24 травня о 16:00. Стрічка про киянку пані Наталію, яка народилася, виросла та виховувала своїх дітей у колишньому селі Позняки. На цій території люди продавали свої будинки й прилеглі землі. До 2024 року в уже колишньому селищі залишилася жити одна Наталія, а все довкола неї забудували багатоповерхівками — щільним районом Позняки. Жінка продовжує боротися із забудовниками. Їй пропонують різні суми, а вона ніяку не хоче. Вона цінує те, що має, живе на своїй землі та відчуває свою свободу.

— 24 травня о 16:00. Стрічка про киянку пані Наталію, яка народилася, виросла та виховувала своїх дітей у колишньому селі Позняки. На цій території люди продавали свої будинки й прилеглі землі. До 2024 року в уже колишньому селищі залишилася жити одна Наталія, а все довкола неї забудували багатоповерхівками — щільним районом Позняки. Жінка продовжує боротися із забудовниками. Їй пропонують різні суми, а вона ніяку не хоче. Вона цінує те, що має, живе на своїй землі та відчуває свою свободу. "Шелест кроків" — 25 травня о 14:00. Фільм про життя й творчість видатних українських художників-монументалістів Ади Рибачук та Володимира Мельніченка. У 1960-х вони створили свій головний шедевр – "Стіну Пам’яті" на Байковому цвинтарі. Але після 13 років кропіткої праці митців радянська влада визнала твір невідповідним принципам соцреалізму й безжально знищила, заливши бетоном.

— 25 травня о 14:00. Фільм про життя й творчість видатних українських художників-монументалістів Ади Рибачук та Володимира Мельніченка. У 1960-х вони створили свій головний шедевр – "Стіну Пам’яті" на Байковому цвинтарі. Але після 13 років кропіткої праці митців радянська влада визнала твір невідповідним принципам соцреалізму й безжально знищила, заливши бетоном. "Як тебе не любити 3.0" — 25 травня о 16:00. Це шість історій про місто, в якому попри війну не припиняється життя у всіх його проявах. Тут найбільше у світі давніх храмів, середньовічних фресок, незаконних забудов і кітчевих вивісок. Тут жив, творив і кохав Сергій Параджанов. У цьому місті закохані щодуху поспішають на побачення, аби встигнути до комендантської. Столична молодь відривається на рейвах, а пенсіонери — в голубівнях. Київ живе у ритмі роботи метро, навіть коли воно зупиняється й стає укриттям. Київ зведе тебе з розуму травневим цвітом каштанів.

Ціна: 150 грн ( квитки )

Де: "Український Дім", вул. Хрещатик, 2

Коли: 24-25 травня

У програмі:

унікальний маршрут до Дня Києва

найяскравіші об’єкти київського модернізму

маловідомі модерністські інтер’єри

історія та сучасний контекст

Екскурсію веде Дмитро Соловйов — фотограф, дослідник архітектури і монументального мистецтва, автор спільноти Ukrainian modernism.

Ціна: 600 грн (потрібна реєстрація)

Де: початок на Подолі, деталі після реєстрації

Коли: 24 травня об 11:00

Цього дня на гостей чекатимуть лекції про унікальність Житнього ринку та культуру ринків від істориків і дослідників, майстер-класи, музичний супровід від Shum.Rave, ярмарки й дегустації. Детальна програма за посиланням.

Ціна: вхід вільний

Де: Житній ринок, вул. Верхній Вал, 16

Коли: 24 травня о 12:00

Буде багато міської символіки — в одязі, аксесуарах, принтах і смаках. І все це від українських брендів.

Ціна: вхід вільний

Де: D12, вул. Десятинна, 12

Коли: 24-25 травня з 10:00

Подія відбуватиметься на кількох локаціях: Кудрявка, Житній ринок, Пейзажна алея, парк "Наталка". Всюди будуть свої розваги — діджеї, тату-корнер, барахолка, виступ коміків і багато іншого.

Детальна програма за посиланням.

Ціна: від 700 грн (квитки)

Де: залежно від події

Коли: 24-25 травня з 11:00

Виступ присвячений 20-й річниці альбому "Рекорди". У цей вечір гурт зіграє свої хіти "Так мало тут тебе", "Відчиняй", "Три хвилини" та інші пісні.

На локації є фудкорти, бари та кав'ярня.

Ціна: від 950 грн (квитки)

Де: "Курені", Паркова дорога, 4

Коли: 24 травня о 19:00

Гурт планує зібрати тисячі людей, аби хором заспівати найкращі пісні. Концерт благодійний, 100% коштів з квитків передадуть на бронеавтомобілі для 13-ї бригади НГУ "Хартія".

Ціна: від 449 грн (квитки)

Де: Палац спорту, Спортивна площа, 1

Коли: 24 травня о 18:00

Неділя

Три відомі особистості — рестораторка Олена Борисова, актор Віталій Ажнов і фотограф Саша Маслов — поділяться своїми особистими маршрутами Києвом. Кожен включатиме п’ять точок, пов’язаних із пам’яттю, ритмом і сенсами міста. На певних зупинках учасники зустрінуться з командою організаторів із Instax-камерами, щоб закарбувати враження на плівці. На фінальній локації після проходження маршруту учасники отримають подарунки від Fujifilm.

Ціна: вхід вільний

Де: оголосять напередодні

Коли: 25 травня об 11:00