Куди піти у Києві 13–15 червня: "Зірковий Кураж", "Рейвах Прайд" і Tattoo Fest

Цієї п'ятниці та вихідними в столиці відбудеться "Зірковий Кураж", "Рейвах Прайд" у Closer, Tattoo Fest, концерти Latexfauna, Brykulets і "ТНМК", вечірка на даху, вікенд натурального вина та чимало інших подій.

Ось 10 заходів, які варто відвідати.

П'ятниця

Троє артистів та артисток з Riposte London виступлять разом з українськими колегами на підтримку української ЛГБТІК+ спільноти. Цей захід стане виявом солідарності від квір-спільноти Великої Британії.

Лайнап:

Himboy (UK)

Lo-Low (UK)

Cosmic Caz (UK)

Ecce Lizard (UA)

XXX Performance (UA)

Jezusman (UA)

Vartan (UA)

Seba Korecky (UA)

Ціна: від 900 грн ( квитки )

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 13 червня з 13:30

13 червня відбудеться концерт виконавця Brykulets, де він представить свій новий альбом "Лучше чим твій бивший". Це поєднання жвавих синтезаторних рифів, ритмічних ударних, потужної духової секції та текстів, що говорять про головне: відданість, довіру, любов без умов і меж.

14 червня у просторі пройде вечірка за участі Ten Walls та інших виконавців.

Лайнап:

Основна сцена

15:00 RAM

16:30 Neumateria

17:30 Sagan

18:30 Ten Walls (LT)

20:00 Feelmark

21:30 Neumateria b2b Sagan

Мала сцена

15:00 La Ahor

16:00 Gliceriya

17:00 Hanna

18:00 Feerica

19:00 Avilee

20:00 Diana Jo

На локації є ресторан, спортивний майданчик, лаунж-зони, фудкорт, зона гамаків, PlayStation та багато іншого. Простір рet-friendly.

Ціна: від 250 грн ( квитки )

Де: простір "В'ява" на ВДНГ, пр. Академіка Глушкова, 1

Коли: 13 червня з 20:00, 14 червня з 15:00

Субота

На фесті працюватимуть понад 250 майстрів із усієї України, які робитимуть татуювання, змагаючись за звання найкращого. Протягом дня будуть виступи гурту O.Torvald, діджеїв і тверк-команд. Також діятимуть бари, фудкорти, маркети з одягом, аксесуарами, коміксами, тату-товарами й картинами, настільні ігри та величезний аукціон.

Ціна: від 400 грн ( квитки )

Де: артзавод "Платформа", вул. Якова Гніздовського, 1А

Коли: 14–15 червня, 10:00–22:00

На благодійному заході можна буде послухати лекції та діджей-сети, пошопитися на барахолці, отримати портрет за донат, зробити тату й багато іншого.

Лекції читатимуть: кінопродюсер Володимир Завадюк, лікарка-ендокринологиня Євгенія Рогальська, фронтмен проєкту "МУР" Олександр Хоменко, маркетолог і власник Fedoriv Agency Андрій Федорів та модель і журналістка Раміна Есхакзай.

Свої речі продаватимуть: Альона Гудкова, Дмитро Монатик, Оксана Майорова, резиденти "Підпільного стендапу", гурти KAZKA і "МУР", Даша Квіткова, Віталій Ажнов, Mélovin, Алла Малкін, Дмитро Коляденко та інші.

На сцені виступатимуть: Latexfauna, Ліза Бібікова, Cape Cod, Daniel, Pantileev, Яна Алтухова, Паша Полторакін, Саша Жиляєв, Міша Правильний та інші.

Ціна: 400 грн ( квитки )

Де: ВДНГ, перформанс-павільйон КИТ, пр. Академіка Глушкова, 1

Коли: 14–15 червня, 12:00–22:00

Буде представлено 40 позицій вина, які можна продегустувати й купити.

Ціна: 1200 грн + реєстрація ( квитки )

Де: "Каштан", вул. Рейтарська, 9Б

Коли: 14 червня, 15:00–20:00

На благодійному заході гратимуть DJ-сети на даху, проводитимуть майстер-класи Polaroid Lift, робитимуть портрети на Polaroid, вчитимуть декорувати тортики, робити аквагрим і плести косички з аксесуарами. Усі виручені кошти підуть на благодійність.

Ціна: вхід вільний, активності — за донат

Де: Octo tower, вул. Мечникова, 5

Коли: 14 червня з 16:00

Гурт виконає наживо ті самі хіти 2000-х. Після концерту вечір продовжать дискотанці з діджеєм.

Ціна: 400 гривень, при бронюванні столика — вхід вільний ( квитки )

Де: "Молодість", вул. Князів Островських, 8

Коли: 14 червня з 19:00

Мета маршу – посилити Україну на шляху інтеграції до Європейського Союзу, зокрема через підвищення обізнаності влади та посилення впливу суспільства в цілому і ЛГБТІК+ спільноти зокрема.

Організатори запрошують долучитися соціально-активних людей, волонтерів, цивільних та військових та усіх небайдужих громадян_ок, які поділяють цінності організації.

Ціна: для участі необхідно заповнити реєстраційну форму.

Де і коли: місце і точний час повідомлять після реєстрації

Неділя

Янніс Кунелліс, Без назви, 1997_2025. Фото: Kat Oleshko / Estate Jannis Kounellis

Янніс Кунелліс — один із засновників напрямку arte povera (“бідне мистецтво”). Проєкт кураторки Марти Кузьми є реконструкцією його київської інсталяції 1997 року, що відбулася в Центрі сучасного мистецтва Сороса. Тоді художник створив масштабну інтервенцію: встановив уздовж нефа сталеві балки, з яких звисали історичні українські церковні дзвони.

Кураторка підкреслює, що відтворення роботи Кунелліса в Україні сьогодні — це визнання впливу війни на митця, який пережив Другу світову й громадянський конфлікт у Греції. На тлі нинішньої війни відродження й відтворення цього проєкту є жестом, що привертає увагу до автономії мистецтва й життя.



Музей дзвонів із замку Любарта в Луцьку позичив 14 датованих 1688–1925 роками дзвонів із православних і католицьких церков різних регіонів України, також деякі дзвони надав Софійський собор у Києві. Як і просив Кунелліс, для дзвонів без язиків відлили відсутні била, щоб відновити потенціал їхнього звучання.

На відкритті виставки гратиме ансамбль Ukho з перформансом за участі Ісаака де Худеа та Ольги Островерх у супроводі Павла Косенка (гітара) й Олексія Хохуна (кахон).

Ціна: вхід на виставку вільний, але на перформанс реєстрація вже закрита

Де: Староакадемічний корпус Києво-Могилянської академії, вул. Григорія Сковороди, 2

Коли: відкриття 15 червня о 14:00 (виставка триватиме до 1 вересня)

"Дика любов" – це любовна історія, розказана в атмосфері перших років незалежності: часів вільного ринку, свободи від цензури, відкритих кордонів, оголеного тіла й корпоративних піонерів. Це ще й непересічний портрет української столиці, де легко пізнаються київські вулички та райони: від "Лівобережної" та Подільських схилів до Гідропарку й аеропорту "Бориспіль".

Максим – хлопець із забезпеченої родини – кохає Машу. Маша – дівчина з інтернату – кохає Максима. Ця історія могла б закінчитися очікуваним шлюбом, але до Києва у пошуках свого родоводу приїздить американка Сьюзен. Любовна пряма обертається драматичним трикутником.

Картину представить Станіслав Битюцький, кінознавець і керівник науково-програмного відділу Довженко-Центру.

Ціна: 170 грн (квитки)

Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 15 червня о 14:20