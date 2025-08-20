Тарантіно поставить власну п'єсу в лондонському театрі

172
Артем Черничко
share share

Американський кінорежисер Квентін Тарантіно оголосив, що його наступним проєктом буде театральна п'єса. Прем'єра вистави відбудеться в одному з театрів лондонського Вест-Енду, пише The Guardian.

“П'єса повністю написана, — заявив режисер у подкасті The Church of Tarantino. — Ми почнемо роботу над нею в січні. Це, ймовірно, займе півтора-два роки мого життя”.

Квентін Тарантіно. Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Деталі п'єси наразі невідомі. Але, ґрунтуючись на стилі режисера й особливостях лондонського театру, The Guardian висуває кілька припущень щодо жанру:

  • Мюзикл: музика завжди була важливою частиною його фільмів, а цей жанр є дуже популярним у Лондоні.

  • Детектив: Тарантіно вміє створювати сюжети, що розгортаються в конкретних локаціях.

  • Адаптація фільму: популярні вистави Вест-Енду часто базуються на відомих стрічках.

  • Комедія: режисер казав, що хотів би написати комедійну п'єсу, яка б взаємодіяла з глядачами.

Кілька років тому Тарантіно зізнався, що його наступний фільм стане останнім у кар'єрі. Раніше він почав працювати в інших сферах, зокрема писати книги. Також режисер створив сценарій для сиквела “Одного разу в Голлівуді”, який зніматиме Девід Фінчер.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 20 серпня 2025
share share
На Закарпатті відкриють веломаршрут завдовжки 400 км На Закарпатті відкриють веломаршрут завдовжки 400 км Шерон Стоун не зіграє у перезапуску "Основного інстинкту" Шерон Стоун не зіграє у перезапуску "Основного інстинкту" Пішохідний міст у Києві частково закривають до кінця року Пішохідний міст у Києві частково закривають до кінця року У Дніпрі старовинні будівлі фабрики перетворили на офісний центр У Дніпрі старовинні будівлі фабрики перетворили на офісний центр
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.