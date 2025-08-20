Тарантіно поставить власну п'єсу в лондонському театрі

Американський кінорежисер Квентін Тарантіно оголосив, що його наступним проєктом буде театральна п'єса. Прем'єра вистави відбудеться в одному з театрів лондонського Вест-Енду, пише The Guardian.

“П'єса повністю написана, — заявив режисер у подкасті The Church of Tarantino. — Ми почнемо роботу над нею в січні. Це, ймовірно, займе півтора-два роки мого життя”.

Квентін Тарантіно. Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Деталі п'єси наразі невідомі. Але, ґрунтуючись на стилі режисера й особливостях лондонського театру, The Guardian висуває кілька припущень щодо жанру:

Мюзикл: музика завжди була важливою частиною його фільмів, а цей жанр є дуже популярним у Лондоні.

Детектив: Тарантіно вміє створювати сюжети, що розгортаються в конкретних локаціях.

Адаптація фільму: популярні вистави Вест-Енду часто базуються на відомих стрічках.

Комедія: режисер казав, що хотів би написати комедійну п'єсу, яка б взаємодіяла з глядачами.

Кілька років тому Тарантіно зізнався, що його наступний фільм стане останнім у кар'єрі. Раніше він почав працювати в інших сферах, зокрема писати книги. Також режисер створив сценарій для сиквела “Одного разу в Голлівуді”, який зніматиме Девід Фінчер.