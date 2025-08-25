"Той, що біжить по лезу" повертається серіалом — названо дату й акторів

Франшиза "Той, що біжить по лезу" повертається на екрани: серіал "Той, що біжить по лезу 2099" (Blade Runner 2099) вийде на платформі Prime Video у 2026 році. Проєкт стане продовженням історії, події якої відбуваються через 50 років після фільму "Той, що біжить по лезу 2049", пише Hypebeast.

Виконавчим продюсером серіалу виступає Рідлі Скотт, режисер оригінального фільму 1982 року. Шоуранером проєкту стала Сілка Луїса. Подробиці сюжету поки не розголошують, але очікується, що серіал розкриє нові таємниці всесвіту "Того, що біжить по лезу" з новими персонажами.

До акторського складу приєдналася володарка "Оскара" Мішель Єо (“Все завжди і водночас”), яка виконає одну з ключових ролей. Також у серіалі знімуться Гантер Шафер (“Ейфорія”), Льюїс Гріббен (“Чорне дзеркало”), Том Берк (“Манк”), Деметрі Аболд, Деніел Рігбі та інші.

У 2017 році режисер Дені Вільнев випустив фільм “Той, хто біжить по лезу 2049” — продовження оригінальної стрічки з Райаном Гослінгом і Гаррісоном Фордом у головних ролях.