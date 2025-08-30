У Японії пропонують обмежити користування смартфонами до двох годин на день

Містечко Тойоаке в префектурі Айті пропонує запровадити обмеження на користування смартфонами для всіх мешканців — не більше двох годин щодня у вільний час.

Якщо рішення ухвалять, воно набуде чинності вже в жовтні цього року, пише BBC.

Ініціативу внесла на голосування муніципальна влада міста. Зараз її розглядають місцеві законодавці. У пропозиції зазначається, що учні початкових шкіл мають завершувати користування смартфонами до 21:00, а старші школярі та дорослі — до 22:00.

Мер Тойоаке Масафумі Кокі пояснив, що пропозиція має заохотити мешканців краще керувати часом перед екранами. Водночас за її виконанням суворо не стежитимуть, штрафів чи покарань не передбачено. Обмеження стосуватимуться лише дозвілля і не поширюватимуться на навчання, роботу, онлайн-курси чи навіть кіберспортивні тренування.

За інформацією японських медіа, понад 120 мешканців написали чи зателефонували до міської ради після публікації пропозиції. Більшість із них висловили незадоволення, проте частина підтримала законопроєкт. У соцмережах також тривають дискусії — дехто нарікає, що за дві години “неможливо навіть дочитати книгу чи подивитися фільм”.

Попри критику, мер Тойоаке наголосив, що смартфони “корисні й незамінні в повсякденному житті”, але додав, що іноді вони стають проблемою. Зокрема, у місті фіксували випадки, коли школярі відмовлялися відвідувати заняття, бо не могли залишити телефон удома.

Подібні ініціативи в Японії вже були. У 2020 році в західному регіоні Кагава ухвалили постанову, яка рекомендувала дітям не грати у відеоігри більше години в будні та 90 хвилин у вихідні. Як і теперішня, вона мала лише консультативний характер.