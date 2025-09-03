OpenAI запускає батьківський контроль для ChatGPT

Компанія OpenAI запускає батьківський контроль для чатбота ChatGPT.

Він запрацює протягом наступного місяця, пише CNN.

Нова функція дасть змогу батькам прив’язати акаунт підлітка до власного профілю і керувати налаштуваннями чату: вимикати пам’ять та історію у ChatGPT, обмежувати або коригувати відповіді чатбота.

Також серед нововведень — система сповіщень. Якщо дитина повідомлятиме про проблеми з психічним здоров’ям чи інші критичні переживання, батьки отримуватимуть повідомлення про “кризові стани”. У таких випадках ChatGPT також пропонуватиме контакти кризових ліній і ресурсів підтримки.

В OpenAI пояснюють, що інструмент безпеки найефективніший під час коротких розмов із чатботом. Під час тривалої взаємодії система може працювати менш надійно через особливості навчання моделі.

Нову функцію запровадили після того, як батьки 16-річного підлітка Адама Рейна подали позов проти OpenAI. Хлопчик покінчив життя самогубством. Батьки стверджують, що саме чатбот порадив Адаму вкоротити собі віку.

У компанії наголошують, що рішення ухвалили не лише через цей випадок, а й через інші трагічні історії, коли ChatGPT використовували в кризових моментах.

Фото: Nick Fancher / Unsplash

Опубліковано: 03 вересня 2025
