У Фукусімі зведуть дерев’яний стадіон — він стане символом відродження

Японська архітектурна студія Vuild спроєктувала новий стадіон для футбольного клубу "Фукусіма Юнайтед", який буде повністю збудований з дерева. Об’єкт має стати "символом надії та відродження" регіону після землетрусу, цунамі та ядерної катастрофи 2011 року.

Про це повідомляє Dezeen.

Проєкт передбачає будівництво двоярусного стадіону на 5 тисяч місць. Його головною особливістю стане суцільний хвилястий дерев’яний дах, а висота будівлі сягатиме 16 метрів.

На першому поверсі стадіону розмістяться зони для гравців та складські приміщення, а на другому — VIP-зони, ложі для преси та готель.

До будівництва залучать місцевих мешканців: вони складатимуть ферми та зовнішні стіни, виготовлені з ламінованої деревини. Кожен компонент буде розроблений для розбирання і повторного використання, що відповідає принципам циркулярної економіки.

Проєкт також передбачає використання відновлюваних систем, зокрема системи збору дощової води, яка допоможе мінімізувати споживання енергії.

Першим дерев’яним стадіоном у світі вважають Eco Park Stadium, що належить англійському футбольному клубу “Форест Грін Роверс” у місті Страуд. Його спроєктувало архітектурне бюро Zaha Hadid Architects.

Візуалізації: Vuild