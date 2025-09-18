У Багдаді зведуть "лісовий район" із мільйоном дерев

Архітектурна студія Gensler представила проєкт нового району в Багдаді, який стане символом відродження міста.

Про це пише Dezeen.

Майстерплан Baghdad Sustainable Forests передбачає забудову на місці колишнього військового табору, де накопичилося понад 45 мільйонів тонн відходів. Територія площею 10 мільйонів квадратних метрів перетвориться на багатофункціональний район із парками, житловими кварталами, офісами й торговельними просторами. Замовником проєкту виступає девелопер Emkanat.

Ключовий елемент району — ліс із мільйоном дерев, що утворюватиме зелені коридори між забудовою. Проєкт також передбачає низку компактних "лайфстайл-поселень" із просторами для навчання, відпочинку та бізнесу.

Серед знакових споруд — 260-метрова вежа Al Rasheed Gateway, що стане головним акцентом району, та Національний павільйон 110 метрів заввишки, задуманий як “громадянський символ оновлення”.

Крім того, планують створити тематичні лісові зони, присвячені мистецтву і культурі, спорту та фітнесу, здоров’ю й добробуту, а також дитячу та розважальну зони.

Вулиці та площі зроблять затіненими та дружніми для пішоходів, велосипедистів і користувачів електросамокатів. Частину території залишать дикою, аби підтримати біорізноманіття.

Візуалізації: Gensler / Dezeen