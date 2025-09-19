Uber запускає доставку їжі дронами

Ірина Маймур
Американська компанія Uber Technologies у партнерстві з ізраїльською Flytrex запускає сервіс доставки автономними дронами.

Пілотний проєкт стартує в США до кінця року на базі сервісу Uber Eats.

Система поєднає дрони Flytrex, які мають дозвіл Федерального управління авіації США (FAA) на польоти за межами прямої видимості (BVLOS), із логістичною платформою Uber. Це має скоротити час доставки до кількох хвилин, зменшити затори та викиди.

Flytrex уже співпрацює з Walmart, доставляючи їжу в кількох регіонах США, і входить до чотирьох операторів, які отримали дозвіл FAA на BVLOS-польоти.

Як пише NRN, ще у 2019 році Uber у межах проєкту Uber Elevate тестував доставку їжі дронами разом із McDonald’s.

Фото: Uber Technologies

Опубліковано: 19 вересня 2025
