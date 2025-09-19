На Закарпатті відреставрують рідкісну 100-річну дерев’яну синагогу

Дерев’яну синагогу з села Великі Ком’яти на Закарпатті, збудовану понад 100 років тому, перевезуть до Ужгорода й відреставрують у музеї народної архітектури та побуту.

Про це повідомили в Об’єднанні єврейської общини України.

Синагога у Великих Ком’ятах — один із небагатьох дерев’яних юдейських молитовних будинків, що збереглися в Україні.

Її відкрила наприкінці 1980-х дослідниця з Будапешта Оніко Гоздо, відома працями про угорські синагоги. Раптова смерть науковиці в 1990 році зупинила вивчення пам’ятки, але вже у 1992-му львівські архітектори відновили роботу: обміряли споруду та зафіксували її особливості.

Будівля має прямокутну форму (13,83 м х 7,92 м) і датується першою половиною ХХ століття. Десятиліттями вона не реставрувалася і використовувалася як склад. Зовні споруда нагадує сільську хату, проте окремі деталі виказують її справжнє призначення.

Переміщення до Ужгорода планують здійснити вже цьогоріч. Потім розпочнеться реставрація та облаштування інтер’єру відповідно до релігійних традицій.

У майбутньому синагога функціонуватиме не лише як музейний експонат, а й як простір для культурного та духовного життя єврейської громади.

Фото: Об’єднання єврейської общини України