Massive Attack вилучать свої пісні зі Spotify через інвестиції засновника платформи у дрони

Британський трип-хоп гурт Massive Attack став першим представником лейблу Universal Music Group, який вирішив вилучити увесь свій музичний каталог зі Spotify.

Це рішення вони пояснили протестом проти інвестицій засновника стримінгу Даніеля Ека в оборонно-технологічну компанію Helsing, пише The Guardian.

У червні венчурна компанія Ека Prima Materia очолила останній раунд фінансування Helsing на €600 мільйонів. Компанія створює програмне забезпечення з використанням штучного інтелекту для аналізу даних з поля бою та розробляє військовий дрон HX-2. Засновник Spotify також очолює раду директорів Helsing.

Massive Attack оголосили про свій крок одночасно з підписанням ініціативи No Music For Genocide, що об’єднала понад 400 артистів і лейблів. Її учасники блокують доступ до своєї музики на стримінгах в Ізраїлі на знак протесту проти дій країни у Газі.

«На нашу думку, історичний досвід ефективних дій митців під час апартеїду в Південній Африці та нинішніх воєнних злочинів і геноциду, які чинить держава Ізраїль, робить кампанію надзвичайно важливою», — йдеться у заяві гурту.

Речник Spotify зазначив, що Spotify та Helsing — це дві абсолютно окремі компанії. Там додали, що Helsing не причетна до подій в Секторі Гази, а її зусилля «зосереджені на тому, щоб Європа захищала себе в Україні».

У Helsing також відкинули повідомлення про розгортання своїх технологій у зонах бойових дій за межами України.

На момент написання новини музика Massive Attack залишалася доступною в Spotify в Україні. Водночас вона так само є і в російській «Яндекс Музиці». Однак достеменно невідомо, чи вона офіційно завантажена лейблом артистів.