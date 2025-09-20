Під Києвом збудують «Активний парк» зі спортмайданчиком, простором для йоги і скейтпарком

У селі Макарів Київської області з’явиться «Активний парк» — простір для спорту, відпочинку та спільних активностей громади.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Новий парк збудують на території Центрального стадіону ім. Михайла Бруквенка, де тренуються місцеві футбольні та хокейні команди.

Проєкт передбачає не лише відновлення житла й інфраструктури після руйнувань, завданих під час окупації, а і створення сучасного громадського простору.

Макарів був знищений майже на 40 %. За результатами опитування серед жителів 27 населених пунктів, 96 % вважають пріоритетом розвиток культурної інфраструктури, а 63 % — появу туристичних і рекреаційних зон. «Активний парк» у Макарові має поєднати ці потреби.

Там облаштують майданчик для волейболу, бадмінтону, стрит-футболу й баскетболу, бетонний скейтпарк для BMX, самокатів і роликів, майданчики для воркауту, стритболу й настільного тенісу. Також тут з’являться простір для йоги, дитячий майданчик, зона тихих ігор зі стаціонарними шаховими дошками, стежки для прогулянок і зелені схили з трибунами.

Візуалізації: Міністерство розвитку громад та територій України