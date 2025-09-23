HBO Max готується до запуску в Україні

Стримінгова платформа HBO Max готується до офіційного запуску в Україні. На сайті сервісу вже з’явилася українська локалізація, а також інформація про майбутні тарифні плани. Точна дата старту наразі невідома.

Українським користувачам будуть доступні два варіанти підписки:

Стандартний за €7,99 на місяць: дозволить перегляд у Full HD на двох пристроях одночасно та завантаження до 30 одиниць контенту.

Преміум за €9,99 на місяць: з можливістю підключення до чотирьох пристроїв, якістю 4K UHD та підтримкою Dolby Atmos, а також зі 100 завантаженнями.

Крім того, за додаткову плату передплатники зможуть розширити свій пакет спортивними каналами Eurosport 1 та Eurosport 2.

Найбільш відомими та успішними проєктами HBO, які здобули визнання критиків і глядачів, є серіали. Серед них — «Спадкоємці», «Гра престолів», «Ейфорія», «Останні з нас», «Білий лотос» та «Дім дракона».