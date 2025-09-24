NASA вперше за 50 років відправить астронавтів у політ навколо Місяця

NASA планує першу за 50 років пілотовану місію до Місяця. Запуск місії Artemis II заплановано на лютий 2026 року, пише BBC.

Четверо астронавтів проведуть десятиденний політ навколо Місяця, щоб випробувати системи перед майбутньою висадкою.

До екіпажу увійдуть Рід Вайзман, Віктор Гловер та Крістіна Кох із NASA, а також Джеремі Генсен із Канадського космічного агентства. Вони стануть першими людьми з часів «Аполлона-17» в 1972 році, які полетять за межі низької навколоземної орбіти.

Місія Artemis II стане другим запуском у програмі Artemis. Попередня, у 2022 році, відбулася без екіпажу: корабель успішно облетів Місяць і повернувся на Землю.

Цього разу астронавти пролетять на відстань понад 9 тисяч км за Місяць, щоб перевірити роботу ракети Space Launch System та корабля Orion. Політ також супроводжуватиметься науковими експериментами — у астронавтів візьмуть зразки крові, щоб дослідити вплив мікрогравітації та радіації.

Успіх місії визначить строки запуску Artemis III, яка передбачає висадку людей на поверхню Місяця. Поки що NASA називає орієнтовну дату «не раніше середини 2027 року».