Сиквел «Сімпсонів у кіно» вийде через 20 років після першого фільму

Компанії Disney та 20th Century Studios анонсували сиквел фільму «Сімпсони у кіно» з датою прем'єри 23 липня 2027 року. Це буде повернення легендарної родини Сімпсонів до кінотеатрів після 20-річної перерви.

Disney та 20th Century Studios не надали подробиць сюжету майбутнього фільму, опублікувавши лише постер із зображенням пончика з цифрами «2» на ньому та лаконічним слоганом: «Гомер повертається по добавку».

Створений Меттом Ґрейнінгом серіал «Сімпсони» є найдовшим анімаційним серіалом і ситкомом в історії телебачення. Його вже продовжили на 40-й сезон, що вийде в ефір у 2028–2029 роках.

Перший повнометражний фільм «Сімпсони у кіно» вийшов у липні 2007 року. Картина мала комерційний успіх, зібравши $536 мільйонів при бюджеті у $75 мільйонів. Сюжет розповідав про те, як місто Спрінгфілд було ізольоване під величезним куполом після того, як Гомер випадково спричинив забруднення озера.