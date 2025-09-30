Сиквел «Сімпсонів у кіно» вийде через 20 років після першого фільму

243
Артем Черничко
share share

Компанії Disney та 20th Century Studios анонсували сиквел фільму «Сімпсони у кіно» з датою прем'єри 23 липня 2027 року. Це буде повернення легендарної родини Сімпсонів до кінотеатрів після 20-річної перерви.

Disney та 20th Century Studios не надали подробиць сюжету майбутнього фільму, опублікувавши лише постер із зображенням пончика з цифрами «2» на ньому та лаконічним слоганом: «Гомер повертається по добавку».

Створений Меттом Ґрейнінгом серіал «Сімпсони» є найдовшим анімаційним серіалом і ситкомом в історії телебачення. Його вже продовжили на 40-й сезон, що вийде в ефір у 2028–2029 роках.

Перший повнометражний фільм «Сімпсони у кіно» вийшов у липні 2007 року. Картина мала комерційний успіх, зібравши $536 мільйонів при бюджеті у $75 мільйонів. Сюжет розповідав про те, як місто Спрінгфілд було ізольоване під величезним куполом після того, як Гомер випадково спричинив забруднення озера.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 30 вересня 2025
share share
Суд зобов'язав Київраду надати «Крістеровій гірці» статус заповідника Суд зобов'язав Київраду надати «Крістеровій гірці» статус заповідника Вийшов трейлер «Блакитної стежки»: фільм придбав комік Байдак, а озвучили українські зірки Вийшов трейлер «Блакитної стежки»: фільм придбав комік Байдак, а озвучили українські зірки Еконагороду за Оболонський острів у Києві вимагають відкликати Еконагороду за Оболонський острів у Києві вимагають відкликати Дитячий простір із безкоштовними гуртками відкриють у Львові Дитячий простір із безкоштовними гуртками відкриють у Львові
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.