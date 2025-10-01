NASA побудує «село» на Місяці до 2035 року

Голова NASA Шон Даффі оголосив про плани агентства створити на Місяці не просто базу, а повноцінне поселення, де люди зможуть жити на постійній основі.

Про це пише Daily Mail.

«Ми збираємося забезпечити стійке людське життя на Місяці. Не просто форпост, а село», — заявив Даффі, виступаючи на Міжнародному авіаційному конгресі в Сіднеї.

За його словами, головним джерелом енергії стане ядерний реактор Fission Surface Power System, який зможе виробляти 100 кВт електроенергії та підтримувати роботу бази протягом двотижневих місячних ночей.

Будівлі планують зводити з матеріалів, знайдених на самому Місяці: місячний ґрунт (реголіт) і воду, виявлену біля Південного полюса, використовуватимуть для 3D-друку житлових модулів.

Перші етапи програми вже розпочато. У лютому 2026 року NASA запустить місію Artemis II, під час якої астронавти облетять Місяць і протестують нову ракету й корабель. У 2027 році Artemis III вперше за десятиліття висадить екіпаж на поверхню. Протягом тижня астронавти збиратимуть дані, які стануть основою для створення постійного поселення.

У NASA наголошують, що «місячне село» стане своєрідним тренуванням перед місією на Марс. Якщо вдасться побудувати базу на Місяці, наступним кроком стане створення постійної колонії на Червоній планеті.

Фото: NASA